Một người Việt lai Mỹ gặp lại ông bố sau bao nhiêu năm xa cách

Greenville, South Carolina: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng chạp, một người Việt lai Mỹ đã gặp ông bố ruột của mình lần đầu tiên kể từ những năm 1970’s cho đến bây giờ.

Ông Douglas Nguyễn cư ngụ ở tiểu bang New Mexico là người lớn lên ở Việt Nam nhưng không biết mặt bố của ông.

Theo bà mẹ thì trong thời gian có chiến tranh Việt Nam, ông bố của ông Douglas cũng là một quân nhân Hoa Kỳ được gửi đến Việt Nam.

Trong thời gian trú đóng hai bố mẹ của ông Douglas có một khoảng thời gian ngắn ngủi liên hệ tình ái cho đến khi ông bố của ông Douglas được chuyển đi nơi khác.

Lúc đó bà mẹ mới biết là bà có thai nhưng không còn liên lạc được với người bạn tình nữa.

Ông Douglas cũng cho biết trong thời ông còn sống ở Việt Nam, ông đã bị những đứa trẻ cùng tuổi ăn hiếp, kỳ thị vì màu da đen của ông.

Ông Douglas cho biết là ông không biết tên họ của ông bố mà chỉ biết tên gọi là Bob.

Một thời gian sau ông Douglas qua định cư ở Hoa Kỳ, lập gia đình có một đứa con gái và sinh sống ở tiểu bang New Mexico.

Gần đây ông Douglas đã tìm kiếm người cha qua sự sợ giúp của tổ chức tìm kiếm thân nhân qua di truyền tính, the Ancestry DNA.

Nhờ thế ông đã biết bố của ông Bob Irving và hiện đang sống ở thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina.

Ông Douglas đã đem theo đứa con gái và lần đầu tiên thấy mặt bố của mình ở phi trường Greenville.

Ông Irving cũng có gia đình và có hai con gái và một đứa con trai.

Ông Douglas củng cho các phóng viên báo chí biết đây là mùa lễ Giáng Sinh tốt đẹp nhất xảy ra trong đời ông.

Hai bố con ông Douglas dự định sẽ gặp nhau trở lại trong mùa hè năm tới tại thành phố Las Vegas, để kỷ niệm 23 năm ngày ông Douglas lập gia đình.