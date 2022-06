Một người Việt say rượu lái xe, bị cảnh sát bắn chết

Kent, Washington: Theo kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi được công bố hôm thứ năm ngày 23 tháng 6, thì Anh Nguyễn Đỗ Việt, 27 tuổi đã bị bắn chết bằng nhiều phát đạn và anh Việt đã bị giết ( homicide)

Anh Việt đã bị cảnh sát thành phố Kent, tiểu bang Washington bắn chết hôm thứ hai ngày 20 tháng 6.

Cái chết cũa anh Việt đã được điều tra bởi một toán điều tra độc lập, the Valley Independent Investigation Team.

Theo bản tin công bố thì sở cảnh sát được báo cáo là có một chiếc xe đã ngừng chạy ở 25200 block of Pacific Highway South trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 6.

Theo các nhân chứng thì người ngừng xe trên xa lộ dường như say rượu.

Khi cảnh sát đến nơi, thì một cảnh sát viên thông báo về tổng đài là người lái xe có súng và một lát sau thì có tiếng súng nổ. Anh Việt đã bị bắn chết ở hiện trường bằng nhiều phát đạn và sở cảnh sát thành phố Kent đã không công bố thêm các chi tiết khác: có thể các cảnh sát đã có những phản ứng quá mức, đối với một người say rượu hay không?