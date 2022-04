Một người Việt và một thành viên của băng xe gắn máy Hell Angels là 2 trong số 22 nghi can vừa bị bắt giữ

Winnipeg, Manitoba: Một cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 29 tháng 3 tại thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, lực lượng cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã công bố thành quả của chiến dịch bài trừ ma túy kéo dài trong 4 năm qua.

Chiến dịch này có tên là chiến dịch Divergent nhắm vào việc truy tầm càn quyét hệ thống buôn bán ma túy và vũ khí ở Canada mà đặc biệt là ở tỉnh bang Manitoba.

Theo bản tường trình thì các cơ quan an ninh đã bắt giữ 22 nghi can, và tịch thu một số lượng ma túy khổng lồ trị giá 70 triệu dollars và đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay, mà các cơ quan an ninh đã tịch thu được ở tỉnh bang Manitoba.

Số lượng ma túy này gồm 110 ký lô cocaine, 41.4 kỳ lô methamphetamine, 3 ký lô fetanyl và nửa ký lô MDMA.

Ngoài ra các cơ quan an ninh còn tịch thu 14 súng ngắn, 5 súng trường tấn công và $445,000 tiền mặt.

Theo bà Jane MacLatchy, phụ tá tư lệnh lực lượng cảnh sát RCMP ở tỉnh bang Mantitoba thì các cơ quan an ninh đã phá vỡ một hệ thống vận chuyển ma túy và vũ khí lén lút vào Canada và sẽ làm giảm số lượng ma túy mua bán ở các đường phố trong các thành phố Canada.

Cảnh sát bắt giữ 22 nghi can và trong số này có nghi can Damion Ryan, 41 tuổi, là một thành viên chính thức của băng đảng xe gắn máy Hells Angels.

Một trong số 21 nghi can còn lại là một người Việt Nam : Trịnh Đức Thắng Đinh, 31 tuổi ở thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba