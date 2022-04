Một nhà thơ người Canada gốc Việt là giám khảo cuộc thi thơ của đài CBC

Theo những tin tức loan báo trong hôm 8 tháng 4, giải thơ của đài CBC sẽ được tổ chức trong năm nay với ba giám khảo.

Bất cứ ai cũng có quyền tham dự và những bài thơ tham dự phải là những bài thơ chưa được ấn hành và dài nhất là 600 chữ.

Hạn chót để nhận những bài thơ tranh giải là ngày 31 tháng 5.

Sẽ có 5 nhà thơ vào được vòng chung kết. Người trúng giải sẽ lãnh $6,000 tiền thưởng từ the Canada Council for the Arts, được tham dự 2 tuần tại trung tâm văn nghệ và sáng tạo ở thành phố Banff và bài thơ sẽ được đăng trong CBC Books.

Bốn nhà thơ khác vào được vòng chung kết sẽ được lãnh $1,000 tiền thưởng và bài thơ được đăng trong CBC Books.

Ba giám khảo chấm giải thơ đài CBC kỳ này là các nhà thơ Armand Garnet Ruffo, là giáo sư văn chương của trường đại học Queen’s ở thành phố Kingston, Megan Gail Coles ở thành phố St John’s tỉnh bang Newfoundland.

Vị giám khảo thứ ba là nhà thơ Hoa Nguyễn.

Nhà thơ Hoa Nguyễn sinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lớn lên và được giáo dục ở Hoa Kỳ. Bà định cư ở thành phố Toronto từ năm 2011, hiện là giáo sư văn chương của trường đại học Guelph. Các tác phẩm của nhà thơ Hoa Nguyễn như là As Long As Trees Last, Volet Energy Ingots (đã được giải 2017 Griffin Poetry Prize), A Thousand Times You Lose Your Treasure..

TH (Theo CBC)