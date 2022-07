Một nữ ca sĩ gốc Việt nổi tiếng trong một ban nhạc nữ K-pop Nam Hàn.

Sydney, Australia: Trong ngày 22 tháng 7, một ban nhạc nữ có tên là New Jeans đã tung ra thị trường một video đầu tay.

Ban nhạc nữ chuyên chơi nhạc K-Pop có 5 thành viên mà 4 thành viên là người gốc Nam Hàn, người còn lại nổi tiếng nhất là một người Úc Đại Lợi gốc Việt và Nam Hàn: cô Hanni Phạm năm nay 18 tuổi mà bố mẹ là người Việt. Cô Danielle thì bố là người Úc và mẹ là người Nam Hàn.

Thành viên của ban nhạc New Jeans gồm Minji 18 tuổi, Hanni 18 tuổi, Danielle 17 tuổi, Haerin 16 tuổi và người trẻ nhất là Hyein 14 tuổi.

Video You Tube đầu tiên mà ban nhạc New Jeans cho phát hành là video Attention được cho lên You Tube vào lúc 12 giờ đêm ngày 22 tháng 7, thì đến 3 giờ chiều, số người vào xem lên đến 1.3 triệu người.

Cô Hanni tên thật là Phạm Ngọc Hân, sinh trưởng ở Việt Nam với bố là người Hà Nội mà mẹ là người Saigon, và gia đình cô hiện sống ở thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi.

Cô Hanni có thể nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Đại Hàn.