Một nữ cảnh sát viên thành phố Ottawa có thể bị tạm thời giáng chức, vì ăn trộm đồ trong siêu thị

Gatineau, Quebec: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 11 tháng 2, một nữ cảnh sát viên của sở cảnh sát thành phố Ottawa, bị buộc tội ăn trộm đồ trong một siêu thị ở thành phố Gatineau, tỉnh bang Quebec.

Thành phố Gatineau nằm sát với thủ đô Ottawa.

Theo bản công bố thì nữ cảnh sát viên Sarah Bell đã nhận tội ăn trộm đồ mà trị giá của những món đồ này là $87 tại một siêu thị ở thành phố Gatineau vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Các nhân viên an ninh đã nhìn qua hệ thống truyền hình an ninh và thấy là bị cáo đã dùng hệ thống trả tiền tự động. Theo những công bố thì người nữ cảnh sát này cầm hai tay hai món đồ, nhưng chỉ “scan” giá một món cầm trên tay trái và sau đó bỏ cả hai món đồ vào xe đẩy.

Bị cáo đã đi mua hàng hóa trong ngày mà người nữ cảnh sát này được nghỉ, và khi đẫy xe đẩy đến cửa thì các nhân viên an ninh đã bắt giữ người nữ cảnh sát viên này.

Sau khi người nữ cảnh sát viên này nhận tội, hiệp hội cảnh sát thủ đô Ottawa đã đề nghị giáng chức người nữ cảnh sát viên này 1 thời gian là 14 tháng.

Nữ cảnh sát viên Sarah Bell làm việc cho sở cảnh sát thành phố Ottawa từ năm 2018 cho đến nay.