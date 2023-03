Một nữ diễn viên gốc Việt được đề cử giải Oscar trong vai trò nữ tài tử phụ xuất sắc nhất.

Hollywood: Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã diễn ra vào ngày chúa nhật 12 tháng 3 năm nay 2023 tại hý viện Dolby trong thành phố Los Angeles.

Người điều khiển chương trình lễ trao giải năm nay là tài tử hài Jimmy Kimmel, với 23 tiết mục được trao tượng vàng.

Một cuốn phim đã đoạt một lúc 2 tượng vàng Oscar là phim Everything Everywhere All at Once, về vai trò nam và nữ tài tử trong vai phụ xuất sắc nhất.

Người nữ tài tử đoạt giải nữ tài tử vai phụ xuất sắc nhất là bà Jamie Lee Curtis.

5 nữ tài tử được đề cử tranh giải nữ tài tử vai phụ xuất sắc nhất trong giải Oscar năm nay đều là những nữ tài tử được đề cử lần đầu tiên gồm Angela Bassett, Hông Châu, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis và Staphanie Hsu.

Trong số 5 nữ tài tử này có 2 nữ tài tử gốc Á Châu và một người gốc Việt Nam.

Nữ tài tử Hồng Châu trong phim The Whale năm nay 44 tuổi, đã bắt đầu nổi danh qua phim Dowsizing vào năm 2017 và đã từng được đề cử tranh giải Golden Globe Awards.

Cuốn phim The Whale được trình chiếu vào năm ngoái đã giúp bà được đề cử tranh tượng vàng Oscar trong vai nữ tài tử phụ.

Nữ tài tử Hồng Châu đã chào đời trong một trại tỵ nạn ở Thái Lan mà bố mẹ của bà là những người tỵ nạn gốc Việt.

Một nhà thờ Công Giáo ở thành phố New Orleans đã bảo trợ gia đình của người nữ tài tử này vào Mỹ. Bà tốt nghiệp ngành điện ảnh ở trường đại học Boston.

Cũng trong buổi trao giải, nữ tài tử Michelle Yeoh đã đoạt tượng vàng Oscar của giải nữ tài tử xuất sắc nhất trong phim Everything Everywhere All at Once. Đây là nữ tài tử gốc Á Châu đầu tiên đoạt vinh dự này.

Cuốn phim Everything Everywhere All at Once được đề cử 11 lần và đoạt 7 tượng vàng Oscar trong cuộc trao giải thưởng lần thứ 95 này.