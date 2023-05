Một nữ giám đốc người Việt của công ty Arby’s, bị chết lạnh trong tủ lạnh walk-in

New Iberia, Louisiana: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 5, gia đình một phụ nữ Việt đã thưa công ty Arby’s, công bán đồ ăn nhanh ra tòa về tội đã tắc trách, đã gây ra cái chết của người phụ nữ này.

Theo bản cáo trạng thì bà Nguyệt Lê là giám đốc của một chi nhánh bán đồ ăn nhanh Arby’s, ở thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Gần đây công ty này đã chuyển bà Nguyệt lên làm giám đốc một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh của công ty này ở thành phố New Iberia, tiểu bang Louisiana.

Việc di chuyển này chỉ là tình trạng khẩn cấp và công ty Arby’s hứa sẽ cho bà Nguyệt t rở lại làm việc ở thành phố Houston.

Khi đến tiệm mới, bà Nguyệt đã không biết tường tận những ưu khuyết điểm của nhà hàng ở New Iberia và theo bản đơn kiện của thân nhân của bà, đã gây ra cái chết của bà Nguyệt này.

Theo bản cáo trạng thì vào lúc 9 giờ sáng hôm 11 tháng 5 năm nay 2023, bà Nguyệt đến tiệm để làm việc và vào khoảng 10 giờ sáng, bà vào kiểm soát lại cái tủ lạnh walk-in chứa thực phẩm cần được đông lạnh.

Bà Nguyệt không biết là cửa vào chiếc tủ lạnh đứng này đã bị hư và đang chờ để sửa lại.

Bà Nguyệt bị kẹt trong tủ lạnh trong 6 tiếng đồng hồ trong cái tủ lạnh khổng lồ ở nhiệt độ trừ 10 độ F ( trừ 23 độ C).

Khi nhân viên trong nhà hàng đi tìm kiếm và mở cửa cái tũ lạnh thì bà Nguyệt đã chết cứng.

Theo cơ quan khí tượng, the National Weather Service, thì trong tình trạng trừ 10 độ F,cơ thễ của con người sẽ bị tê cóng sau 30 phút đồng hồ và tình trạng mất nhiệt sẽ xảy ra sau 30 phút đó.

Bà Nguyệt năm nay 63 tuổi là một quả phụ có 4 người con.

Một trong những người con trai của bà Nguyệt cùng làm với bà trong tiệm Arby’s.