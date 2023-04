Một nữ nhân công Việt bị bắt giữ ở Nhật, vì phá thai?

Hiroshima, Nhật: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 4, thì một phụ nữ Việt, đến tập sự làm nhân công ở Nhật vừa bị bắt giữ, sau khi các viên chức an ninh tìm thấy xác của một hài nhi.

Trong hôm thứ năm trước đó, người ta tìm thấy xác của một hài nhi nam ở khu vực Higashihiroshima trong thành phố Hiroshima.

Một thiếu nữ Việt 19 tuổi, đến tập sự ở một xưởng máy trong thành phố Hiroshima đã bị bắt giữ.

Theo tin từ các cơ quan an ninh Nhật thì người thiếu nữ 19 tuổi sống gần khu vực mà người ta tìm thấy xác của hài nhi, và thời gian mà hài nhi này bị vất bỏ xảy ra từ tháng 12 năm ngoái 2022 cho đến nay?

Cũng theo các nguồn tin của cơ quan an ninh, thì người thiếu nữ này đã nhận là đã vứt bỏ xác của hài nhi này.

Bị cáo khai với cảnh sát là cô ta nghĩ là nếu có thai trong khi đang tập sự, thì cô ta có thể bị gửi trả về Việt Nam.

Trong khi người chủ của công ty mà người thiếu nữ này làm việc nói là họ không thấy có triệu chứng cô này có bầu vì phải mặc quần áo đồng phục và áo lạnh mùa đông bên ngoài.

Người thiếu nữ Việt đến Nhật trong tháng 10 năm ngoái và trú ngụ trong cư xá nhân viên của công ty này với 6 người phụ nữ Việt khác.

Trong tháng 3 vừa qua, tòa thượng thẩm Nhật đã không buộc tội một phụ nữ Việt khác,đã phá thai khi làm tập sự ở Nhật.

Chính quyền Nhật đã có chương trình huấn luyện nghề nghiệp cho cư dân của nhiều quốc gia trên thế giới từ năm 1993 cho đến nay.

Chương trình này đã nhận nhiều chỉ trích cho là các công ty Nhật muốn mướn người ngoại quốc làm việc với tiền lương rẻ mạt.

Theo những ước tính thì có khoảng 328 ngàn người Việt đang tập sự tại nhiều cơ xưởng ở Nhật.