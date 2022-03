Một nữ tài tử điện ảnh Ukraine chết vì đạn pháo kích của quân Nga

Kyiv: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3, một nữ tài tử điện ảnh khả ái của xứ Ukraine vừa chết vì hỏa tiễn của quân Nga đã bắn trúng một cao ốc nơi bà trú ngụ trong thành phố Kyiv.

Người nữ tài tử này tên là Okasana Shevts năm nay 67 tuổi.

Bà đã trình diễn trên hệ thống phim ảnh và kịch nghệ của cứ Ukraine trong những thập kỷ qua.

Bà đã từng đoạt giải “Honered Artist of Ukraine” giải thưởng cao quý nhất ở Ukraine dành cho một tài tử điện ảnh.

Nữ tài tử Shvets sinh ngày 10 tháng 2 năm 1955.

Bà tốt nghiệp các trường kịch nghệ the Ivan Franko Theater và the Kiev State Institute of Theater Arts.

Bà từng làm việc tại Young Theater, the Ternopil Music , Drama Theater và the Kiev Theater of Satire.