Một nữ y tá bỏ nghề, đi lái xe vận tải

Saint John, New Brunswick: Vào năm 2021, khi trận đại dịch covid đang ở mức độ khủng khiếp, thì bà Leah Gorham năm nay 43 tuổi, đã bỏ nghề y tá làm cho các bệnh viện trong thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick, và hành nghề tài xế lái xe vận tải.

Trong cuộc phỏng vấn của đài CBC diễn ra trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 6, bà Gorham nói là bà không nuối tiếc gì khi phải bỏ nghề y tá.

Theo bà Gorham thì làm tài xế lái xe vận tải, thì cũng có những lúc bị suy thoái tâm thần, khi xe bị kẹt trên xa lộ, nhưng vẫn còn đỡ hơn nghề y tá.

Bà Gorham là người đã hành nghề y tá 15 năm nói là trong thời đại dịch covid, bà đã bị khủng hoảng tâm thần liên tục vì những gánh nặng của một y tá.

Cũng trong năm 2021, có đến 1,100 các nhân viên y tế đã bỏ nghề ở tỉnh bang New Brunswick.

Cũng theo tin của đài CBC thì cho dù có những nỗ lực của giới chức y tế, số y tá thiếu hụt vẫn trầm trọng ở tỉnh bang New Brunswick cũng như ở Canada.

Trong những năm qua, các bệnh viện ở tỉnh bang New Brunswick cũng như ở Canada, đã phải mướn thêm hàng loạt những y tá nước ngoài, mà đông nhất là những y tá từ Phi Luật Tân và Ba Lan.

Cũng theo bà Gorham thì hành nghề y tá, ngoài những khủng hoảng tâm thần vì có quá nhiều việc làm, bà cũng còn bị các bệnh nhân nhất là những nam bệnh nhân hành hung nhiều lần.

Chính quyền nhiều tỉnh bang như tỉnh bang Nova Scotia, đã trả đến $10,000 tiền thưởng, cho những y tá bằng lòng tiếp tục làm việc, không bỏ việc.