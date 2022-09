Một phụ nữ bị đâm chết ngay trong thương xá Canadian Tire ở Mississauga

Mississauga, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 9, từ sở cảnh sát vùng Peel thì một người đàn ông 26 tuổi, đã bị buộc tội giết người cấp độ 1, về cái chết của một phụ nữ trong tiệm Canadian Tire tại thành phố Mississauga trong chiều hôm thứ hai ngày 19 tháng 9.

Vụ giết người bằng dao đã diễn ra trong tiệm Canadian Tire trong khu dân cư đông đúc của thành phố Mississauga trên đường Mavis và Britania Roads vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai.

Khi cảnh sát được cấp báo đến nơi thì người phụ nữ đã chết.

Cảnh sát vùng Peel xác nhận danh tính của nghi can là một cư dân trong thành phố Mississauga tên Charanjeet Singh.

Cảnh sát không cho biết tên tuổi của người phụ nữ cũng như có những liên hệ gì với nghi can giết người.

Nghi can Singh sẽ phải ra hầu tòa ở thành phố Brampton.