Một phụ nữ làm nghề trông coi mèo, được đi du lịch miễn phí khắp thế giới

Brisbane, Úc Đại Lợi: Một nghề mới nhàn hạ, dành cho những người yêu thích thú vật, và cũng giúp cho những người này du lịch nhiều nơi trên thế giới mà không tốn kém nhiều.

Bà Madolline Gourley năm nay 32 tuổi là cư dân ở thành phố Brisbane, Úc Đại Lợi là một người làm nghề trông giữ mèo và trông giữ nhà ( house and cat sitting) ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo bà Gourley thì một ngày bà chỉ coi mèo hay coi nhà cho khác hàng khoảng 30 phút và thời gian còn lại thì rảnh rỗi, đi chơi đây đó.

Khách hàng của bà Gourley ỏ rải rác trên toàn thế giới và bà vừa đi coi mèo vừa đi du lịch.

Theo hợp đồng với khách hàng thì bà chỉ coi mèo cho nó ăn, làm sạch chỗ đi tiêu tiểu của những con mèo một ngày 30 phút, và đổi lại khách hàng sẽ cho bà này ở nhà miễn phí.

Vì thế bà có thể đi chơi đây đó chỉ mất tiền vé máy bay và tiền ăn, nên đã tiết kiệm được nhiều tiền:

Theo bà Gourley thì trong vòng 4 năm qua, bà ta đã đi coi mèo và giữ nhà cho khoảng 50 gia đình ở Mỹ và Úc, và bà đã tiết kiệm được khoảng 28 ngàn Mỹ kim chi phí.

Trung bình một ngày bà Gourley chi tiêu khoảng $96 cho tiền ăn và chi phí du lịch.

Bà Gourley đã quảng cáo nghề nghiệp của bà trên mạng qua ứng dụng TrustedHousesitters, và các ứng dụng khác như MindyHouse, HouseCares…

Bà Gourley cũng đăng những chi tiết công việc làm hàng ngày của bà trong nghề coi mèo trên blog ” One Cat at a Time”.

Trong tương lai bà Gourley sẽ bành trướng khu vực hoạt động của bà sang Canada và Tân Tây Lan.