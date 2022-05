Một phụ nữ Việt bị hai năm tù về tội gian lận tiền tài trợ covid-19

Boston: Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ sáu ngày 13 tháng 5, tại thành phố Boston, thẩm phán Denise Casper của tòa án cấp quận Hoa Kỳ đã tuyên phạt nghi can Lilly Nguyễn 2 năm tù và thêm 18 tháng bị giám sát sau khi mãn hạn tù 2 năm.

Bà Lilly Nguyễn năm nay 25 tuổi đã can tội gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp vì covid.

Ngoài án tù và án treo, bị cáo Nguyễn còn buộc phải hoàn trả lại cho chính quyền số tiền $526,423 mà bị cáo đã gian lận.

Nghi can Nguyễn đã bị tố cáo dùng tên tuổi của người khác để khai xin tiền trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch covid qua chương trình trợ cấp liên bang có tên là The Pandemic Unemployment Assistance (PUA).

Chương trình tài trợ PUA qua trung gian của cơ quan tài trợ thất nghiệp ở tiểu bang Massachusetts.

Bị cáo Nguyễn đã hợp tác với một nghi can khác tên là Daniel Maleus để dùng tên tuổi giả khai xin tiền trợ cấp trong thời gian 1 năm từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2021.

Nghi can Maleus đã bị tuyên phạt từ những tháng trước và bị án 3 năm tù cộng thêm 3 năm bị giám sát và cũng bị buộc phải trả lại số tiền mà người này đã gian lận.