Một phụ nữ Việt thành công trong việc mở quán rượu đặc biệt cho nữ giới

Portland, Oregon: Theo bản tin của đài truyền hình CNBC vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 28 tháng 4, thì một phụ nữ Việt đã thành công trong việc mở một quán rượu đặc biệt cho nữ giới ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Vào đầu tháng 4 năm nay 2023, bà Jenny Nguyễn năm nay 43 tuổi đã ăn mừng kỷ niệm ngày thành lập quán rượu có tên là The Sports Bra ở thành phố Oregon được 1 năm.

Theo lời chủ nhân thì tuy mức lạm phát cao, giá cả mọi thứ đều gia tăng, nhưng số thương vụ của quán rượu The Sports Bra trong vòng 8 tháng lên đến gần 1 triệu Mỹ kim.

Bà Jenny Nguyễn cũng cho biết là quán rượu đã kiếm được lợi nhuận ngay trong năm đầu tiên mở cửa.

Quán rượu The Sport Bra là quán rượu duy nhất ở Hoa Kỳ có các máy truyền hình chỉ trực tiếp truyền hình, những trận tranh tài thể thao của nữ giới.

Nguyên do nào quán rượu thể thao cho phụ nữ đươc mở cửa?

Bà Jenny Nguyễn là một người từng chơi bóng rổ cho đội thể thao của trường cao đẳng Clark College ở thành phố Vancouver, tiểu bang Washington.

Bà Nguyễn cũng là một đầu bếp từng tốt nghiệp đầu bếp ở trường cao đẳng Reed College.

Vào năm 2018, khi có cuộc tranh chức vô địch phụ nữ môn bóng rổ của hiệp hội trường đại học Hoa Kỳ, NCAA, bà Nguyễn cũng như những người bạn gái đến một quán rượu để theo dõi các trận đấu của nữ giới này trên màn ảnh truyền hình, nhưng hầu như không có quán rượu nào cho mở các chương trình thể thao cho nữ giới này.

Chính vì thế vào năm ngoái, bà Jenny Nguyễn đã bỏ ra $27,000 số tiền để dành, để mở quán rượu The Sports Bra này, với các màn ảnh truyền hình trong quán rượu, chỉ trực tiếp các trận tranh tài thể thao của nữ giới.

Số khách hàng đến quán rượu của bà Nguyễn mườm mượp và người ta phải sắp hàng chờ vào, mỗi khi có những cuộc tranh tài lớn của phụ nữ diễn ra.