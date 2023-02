Một sinh viên ở Toronto là người phát minh ra phần mểm GPTZero, đối lại với Chat GPT

Toronto: Mạng Chat GPT được công bố vào tháng 11 năm 2022, đã gây những sôi nổi lo âu cho những thầy cô dạy học.

Thật thế những ai vào được mạng Chat GPT có thể yêu cầu mạng lưới này, sử dụng cách ” thông minh trí tuệ’ để làm thơ, viết văn, viết những bài khảo cứu về mọi vấn đề.

Các thầy cô lo lắng là với Chat GPT, học sinh có thể vào mạng này, yêu cầu viết những bài kiểm ở nhà trường mà các thầy cô sẽ không biết được những việc làm này do máy điện toán viết ra, hay người ?

Có nhiều người thử vào Chat GPT yêu cầu máy điện toán làm thơ bằng tiếng Việt, thì lập tức máy điện toán cho ra những bài thơ cũng không đến nỗi tệ và trong chớp mắt.

Nhưng thầy cô có thể an lòng vì có một sinh viên ở thành phố Toronto vừa phát minh ra một ứng dụng mới có tên là GPT Zero, giúp thầy cô dùng ứng dụng này để xác định xem là học trò của họ, có thực sự làm bài kiểm hay nhờ máy điện toán làm giúp?

Trả lời các câu hỏi của phóng viên đài CTV trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng giêng, anh Edward Tian năm nay 22 tuổi, là một cư dân sinh quán ở thành phố Toronto, nói là anh ta cũng đã dùng mạng Chat GPT và thấy mạng này hết sức thần sầu.

Tuy nhiên trong một buổi ngồi uống cà phê trong một quán cà phê ở Etobicoke, trong thành phố Toronto, anh ta đã phát minh ra ứng dụng GPT Zero.

Theo anh Tian thì với ứng dụng này, người ta có thể kiểm nghiệm xem là những bài văn , những bài thơ được công bố, là những bài thơ, những bài văn do người làm, hay do máy điện toán viết ra?

Các thầy cô ở Canada đã chào đón sự khám phá ứng dụng GPT Zero một cách nồng nhiệt: tuy ứng dụng chưa chính thức hoàn thành và cho sử dụng, thì có ít nhất 33 ngàn thầy cô của các trường học ở Canada đã ghi tên xin mua ứng dụng này?

Anh Edward Tian hiện là sinh viên ngành điện toán của trường đại học nổi danh Princeton ở Hoa Kỳ.