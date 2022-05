Một tên da trắng cực đoan đã xả súng bắn chết 10 người ở Hoa Kỳ

Buffalo, New York: Trong ngày thứ bảy 14 tháng 5, một tên da trắng cực đoan đã võ trang đầy mình, mặc áo giáp, đội nón sắt đến một siêu thị ở khu vực có đông người da đen ở thành phố Buffalo, tiểu bang New York, xả súng bắn chết 10 người và khiến 3 người khác bị thương.

Trong số 13 nạn nhân của tên khủng bố này có 11 người da đen.

Nghi can sau khi bắn chết hàng loạt người, đã đi ra ngoài siêu thị, bỏ súng, cở áo giáp và đầu hàng.

Tên khủng bố tên là Payton Gendron năm nay 18 tuổi, đã viết những chữ kỳ thị người da đen trên khẩu súng trường mà hắn đã dùng bắn người.

Cũng theo những tin tức loan báo thì tên này cũng đã đăng nhiều bài kỳ thị chủng tộc trên mạng xã hội.

Nghi can đã bị buộc tội giết người ỡ cấp độ 1.

Theo ông Merrick Garland, bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ thì vụ giết người này là “một tội ác về căm thù và bạo động có liên quan đến chủng tộc”.

Thành phố Buffalo nằm gần biên giới Canada và gần thác Niagra Falls.