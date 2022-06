Một tên khủng bố, nguyên là người Ba Tư tỵ nạn, xả súng giết người ở Na Uy.

Oslo, Na Uy: Tên khủng bố xả súng giết người trong London Pub, một quán rượu của người đồng tính, trong đêm thứ sáu ngày 24 tháng 6 ở thành phố Oslo, xứ Na Uy là một người Ba Tư đến xin tỵ nạn ở Na Uy.

Tên khủng bố tên là Zaniar Matapour năm nay 42 tuổi, sinh trưởng ở Ba Tư, và là một thợ làm ống nước.

Y đến xin tỵ nạn ở Na Uy khi hắn ta mới có 12 tuổi.

Vụ xả súng bắn người đã khiến 2 người chết và 21 người khác bị thương, trước khi cảnh sát bắt giữ được tên giết người.

Cơ quan an ninh Na Uy đã mở cuộc điều tra về nghi can Matapour một tháng trước, nhưng không có đủ bằng cớ để giam giữ y.

Một ngày sau vụ giết người, hàng trăm những ngườii đồng tính đã diễn hành ở thủ đô Na Uy để bày tỏ sự chống đối lại những kỳ thị những người đồng tính.

Nghi can Matapour không học hết trung học và có những triệu chứng về bệnh tâm thần: từng kiếm cách đâm học sinh cùng lớp khi hắn ta còn là học sinh trung học.

Cũng trong ngày thứ bảy 25 tháng 6, tổng thống Pháp Emmanuel Macron là lên tiếng đả kích ” tên khủng bố cuồng tín hồi giáo mọi rợ ” ( the barbarism of the Islamist terrorist)

.