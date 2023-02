Một thanh niên gốc Việt, kỳ thị, bắn hai người Do Thái bị thương

Los Angeles: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 2, cảnh sát thành phố Los Angeles đã bắt giữ 1 thanh niên gốc Việt về tội mưu sát .

Nghi can tên là Jaime Trần năm nay 28 tuổi là một người vô gia cư.

Bị cáo đã bị buộc tội bắn trọng thương hai người Do Thái, trong hai ngày liên tiếp, khi những người này đi lễ ở đền thờ Do Thái trong thành phố Los Angeles.

Bị cáo Jaime Trần, 28 tuổi, vô gia cư và từng sống ở Riverside, bị bắt chiều Thứ Năm và thú nhận với cảnh sát anh ta tìm kiếm chợ bán thức ăn Do Thái trên ứng dụng Yelp trước khi bắn hai người nêu trên hôm Thứ Tư và Thứ Năm, theo đơn truy tố hình sự được công bố tại tòa liên bang ở Los Angeles hôm Thứ Sáu.

Bị cáo Jaime từng tung hàng loạt lời đe dọa mang tính bài Do Thái đáng lo ngại, gồm gửi email cho hàng chục bạn học cũ nói người Do Thái là “người ăn lông ở lỗ,” theo đơn truy tố.

Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra ngay trước 10 giờ sáng Thứ Tư trong khu 1400 đường Shenandoah. Một ông độ tuổi 40 bị bắn trúng lưng khi đang từ đền thờ Do Thái đi bộ ra xe.

Vụ thứ nhì xảy ra khoảng 8 giờ rưỡi sáng Thứ Năm trong khu 1600 đường S. Bedford, cách hiện trường đầu tiên khoảng hai dãy phố. Một ông đang đi lễ về thì bị bắn trúng tay.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can và tịch thu 1 khẩu súng trường và 1 khẩu súng ngắn. Nghi can là một người vô gia cư nhưng cũng có tiền mua súng ống?

Nghi can Trần đã bị tạm giữ và chờ ngày ra tòa.