Một thanh niên Úc gốc Việt, mua bán tiền điện tử mà số thương vụ lên đến 2 tỷ Mỹ kim một năm

Sydney, Úc Đại Lợi: Theo tin của báo The Australian phổ biến hôm thứ ba ngày 3 tháng giêng, thì có một thanh niên người Úc gốc Việt, chủ nhân của một công ty mua bán tiền điện tử hay tiền ảo, mà số thương vụ của công ty này lên đến 2 tỷ Mỹ kim một năm, tính đến cuối tháng 6 năm 2021.

Công ty này đã kiếm được số lợi nhuận lên đến 7 triệu Mỹ kim trong năm 2021.

Người thanh niên đó tên là Darren Nguyễn năm nay 25 tuổi.

Cũng theo tin của báo The Australian thì tuy kiếm được tiền triệu hàng năm, anh Darren Nguyễn vẫn còn sống chung với bố mẹ, ở một căn nhà ngoại ô của thành phố Sydney.

Công ty mua bán tiền điện tử của anh Darren Nguyễn có tên là PO Street Capital.

Công ty PO Street Capital lấy địa chỉ là nhà của bố mẹ anh Darren.

Theo những công bố của cơ quan kiểm soát đầu tư Úc, the Australian Securities and Investment Commission, thì số lợi tức của công ty PO Street Capital trong năm tính đến tháng 6 năm 2021 là 7 triệu Mỹ kim, gia tăng 1,400 phần trăm so với lợi tức của năm trước đó.

Tuy gọi là một công ty, nhưng thật ra đây là công ty mà chỉ có một nhân viên đầu tư duy nhất là anh Darren Nguyễn.