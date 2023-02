Một thiếu nữ 18 tuổi, mua vé số lần đầu, trúng ngay lô độc đắc 48 triệu dollars

Sault Ste. Marie, Ontario: Nếu đã có số may mắn thì chẳng cần mua nhiều vé số, chẳng cần mua nhiều lần, vẫn có thể trúng như chơi, như trường hợp của một thiếu nữ 18 tuổi ở thành phố Sault Ste. Marie ở tỉnh bang Ontario, vừa trúng lô độc đắc 48 triệu dollars, của loại vé 6-49 Gold Ball.

Người trúng số là cô Juliette Lamour: cô là người may mắn trẻ tuổi nhất, đã trúng lô độc đắc trong lịch sử của nền kỹ nghệ bán vé số ở tỉnh bang Ontario.

Điều kỳ lạ hơn nữa là đây là lần đầu tiên cô Lamour đi mua vé số.

Theo lời kể của người may mắn, thì vào sinh nhật 18 tuổi của cô, ông ngoại ( hay nội) của cô đã nói cô đi mua vé số lấy hên.

Cô Lamour nghe lời ông, đi ra ngoài tiệm nhưng cũng chẳng biết cách mua vé số làm sao. Cô ta bèn điện thoại cho bố hỏi cách thức mua vé số: vé số mua lần đầu và chỉ mua có một vé, đã giúp cô Lamour nhận số tiền trúng khổng lồ, trong cuộc xổ số vào ngày 7 tháng giêng vừa qua.

Sau khi mua vé số xong, cô Lamour cũng quên khuấy đi là cô ta đã mua và không đi dò số, cho đến khi một người đồng nghiệp làm chung sở, nói là có người trúng 48 triệu dollars ở trong thành phố.