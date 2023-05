Một thiếu nữ Hoa Kỳ 16 tuổi,là người giỏi nhất thế giới về môn thể thao pickleball.

New York: Theo tin của báo Daily Mail hôm thứ hai ngày 15 tháng 5, thì người chơi môn thể thao pickleball giỏi nhất thế giới, là một thiếu nữ 16 tuổi, còn học trung học.

Trong cuộc tuyển chọn cầu thủ mầm non cho hiệp hội thể thao Major Leguae Pickleball Hoa Kỳ trong năm nay 2023, cô Waters đã được chọn đầu tiên, qua mặt cả các nam cầu thủ khác, và sẽ chơi cho đội New Jersey 5’S trong năm nay.

Cũng theo báo Daily Mail thì lợi tức của cô Waters, nhờ vào những lần đoạt giải thưởng môn pickleball lên đến 1.4 triệu Mỹ Kim.

Tuy có nhiều tiền, nhưng cô Waters cho biết là cô sẽ để dành không tiêu xài phung phí.

Trong tương lai, cô Waters còn được nhiều công ty thương mại mướn trong các dịch vụ quảng cáo, và số lợi tức mà cô này sẽ lấy về, sẽ là hàng triệu Mỹ kim nữa.

Môn pickleball là môn thể thao mới và rất được người ta ưa chuộng trên toàn thế giới.

Ngay tại vùng đại thủ phủ Toronto, phóng viên Thời Báo cũng thấy hàng ngày có hàng dài những người xếp hàng, để ghi danh chơi môn pickleball này trong các trung tâm cộng đồng ở thành phố Mississauga.

Môn pickleball là một môn thể thao kết hợp của nhiều bộ môn thể thao khác như là bóng bàn, quần vợt và vũ cầu hay cầu lông.

Cô Waters bắt đầu chơi môn pickleball vào năm 2017, khi cô mới có 10 tuổi. Gia đình cô chạy lánh nạn trận bão Irma từ Florida về nhà ông bà ngoại ở tiểu bang Pennsylvania.

Tại đây, ông ngoại của cô Waters đã khuyến khích cô và mẹ của cô, cùng chơi môn pickleball.

Hai năm sau, khi mới 12 tuổi,cô Waters đã trở thành một cầu thủ nhà nghề chơi môn pickleball trẻ tuổi nhất thế giới.

Môn thể thao pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành nhất Hoa Kỳ: trong năm 2022, có 36.5 triệu người Mỹ chơi môn pickleball này.

Trong số những người chơi môn pickleball, có nhiều thể thao gia, nhiều tài tử nghệ sĩ nổi tiếng như gia đình Kardashians, tài tử Leonardo Dicaprio, Stephen Cobert, nhà tỷ phú Bill Gates..

Theo nhận định của nhiều chuyên gia thể thao thì môn pickle ball thích hợp với đại chúng: sân chơi nhỏ hơn sân chơi quần vợt, và chơi dễ dàng hơn so với các môn bóng bàn hay cầu lông.