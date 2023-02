Một tiệm vàng Việt Nam ở Ottawa bị trộm khoét tường vào lấy cắp quý kim trị giá nửa triệu dollars

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 2, một tiệm bán vàng của người Việt ở thành phố Ottawa, đã bị trộm đục tường từ một nhà hàng nằm bên cạnh, vào khênh đi két sắt đựng những quý kim, mà theo chủ nhân của tiệm vàng này thì trị giá của số quý kim lên đến trên nửa triệu dollars.

Tiệm vàng và nhà hàng bên cạnh nằm trong khu thương xá Towngate Shopping Plaza trên đường Bank Street và ở phía nam của đường Hunt Club Road, trong thành phố Ottawa.

Việc trộm quý kim của tiệm vàng Việt ở thành phố Ottawa, tương tự như cảnh trộm tiệm vàng trong phim Ocean’s Eleven của điện ảnh Hollywood.

Theo những loan báo thì vào giữa đêm hôm thứ bảy ngày 4 tháng 2, ba tên trộm đeo mặt nạ, đến khu thương xá bằng một chiếc xe van mầu trắng.

Chúng đã dùng sơn xịt vào những máy hình của hệ thống máy hình an ninh của khu cư xá.

Chúng đã bẻ khóa vào nhà hàng bán thịt quay Moe’s BBQ ở bên cạnh tiệm vàng Le’s Jewellery. Chúng dùng thang để hủy hệ thống máy hình an ninh của nhà hàng Moe’s và khoét tường sang tiệm vàng Le.

Trong tiệm vàng này, chúng cũng tìm cách phá hủy hệ thống máy hình an ninh của tiệm vàng, khuân đi một két sắt với quý kim bên trong.

Theo lời của bà Lê Lan, chủ tiệm vàng thì két sắt lớn bằng một cái tủ lạnh thường và nặng đến 2 ngàn ký lô.

Người ta vẫn chưa biết là ba tên trộm này đã tìm cách nào để khuân cái két sắt nặng 2 ngàn ký lô này ra ngoài xe?

Cũng theo bà Lan thì bà chưa xác định được số quý kim có trong két sắt, nhưng trị giá của số quý kim này ít nhất là nửa triệu dollars.

Bà chủ tiệm vàng cũng nói là việc trộm khuân két sắt giống như là một cảnh trên xi nê và bà đã không ngủ được trong ngày hôm chúa nhật sau đó.

Người ta nghe được 3 tên trộm nói chuyện với nhau qua máy thu hình video( dù không thấy hình) và chúng nói bằng thứ tiếng như là tiếng Nga hay tiếng Ba Lan?

Bà chủ tiệm Le’s Jewellery nói là tiền bạc bà dành dụm 15 năm qua đã mất và bà không biết c1o còn quý kim để tiếp tục mở lại cửa tiệm vàng này?