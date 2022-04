Một tổ chức ủng hộ súng lên tiếng chống lại đạo luật mới về súng tại Georgia

Cuộc chiến về luật lệ súng ống tại Georgia vẫn tiếp tục, nhưng lần này với một diễn biến khác lạ mới, khi có một tổ chức ủng hộ súng lại lên tiếng chống lại đạo luật mới do Thống đốc Brian Kemp ký ban hành vào tuần trước, cho phép mọi người tại Georgia kể từ nay được quyền mang súng ống tự do và không cần phải có giấy phép của chính quyền, và do đó không cần phải đóng lệ phí $75 và thông qua thủ tục kiểm tra lý lịch.

Thông thường chỉ có những tổ chức chống súng ống và các cơ quan công lực là không ủng hộ những đạo luật cho phép mang súng ống dễ dãi và lỏng lẻo gần như cẩu thả. Tuy nhiên, một tổ chức có tên là National African American Gun Association đã lên tiếng chống lại đạo luật mới này tại Georgia. Theo lời của ông Philip Smith là đại diện của tổ chức này, mục đích của hội này là muốn huấn luyện cho những người Mỹ đen biết cách sử dụng súng ống để bảo vệ mình và thân nhân. Họ chống đối đạo luật này vì nó rất nguy hiểm.

Ông nói là tổ chức này đã lớn mạnh kể từ năm 2015, hiện nay có khoảng 45,000 hội viên trên toàn quốc với khoảng 120 chi bộ khác nhau, trong đó có khoảng gần 2,000 thành viên tại Georgia. Ông nói rằng có lẽ đối với cộng đồng người Mỹ đen, không cần phải giới thiệu về những vũ khí giống như với những cộng đồng khác, bởi vì họ thường là nạn nhân của súng ống.

Do đó, tổ chức này muốn nhấn mạnh đến việc huấn luyện và hướng dẫn cho mọi người biết rõ về những đạo luật liên quan đến súng ống. Tuy tổ chức này ủng hộ Tu Chính Án số 2 cho phép người dân quyền được sở hữu ống để tự vệ, nhưng họ không hoàn toàn ủng hộ với đạo luật mới vừa được ký ban hành bởi Thống đốc Kemp. Sự lo sợ đáng ngại nhất là sẽ có rất nhiều người đổ xô đi mua súng nhưng họ lại không được huấn luyện về súng, vì khi bỏ đi thủ tục xin giấy phép, những người muốn có súng sẽ thấy không cần phải đi học các lớp huấn luyện về súng.