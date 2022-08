Một trẻ em đầu tiên ở tiểu bang New York, bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ

New York:Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 20 tháng 8, thì một trẻ em đầu tiên ở tiểu bang New York đã bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Người trẻ em này dưới 18 tuổi, nhưng không được các giới chức y tế xác định tuổi tác cũng như tên họ hay giới tính, nhưng các nhân viên y tế cho biết là người trẻ em có dương tính với bệnh đậu mùa khỉ, ở trong tiểu bang New York nhưng không là cư dân thành phố New York.

Theo các dữ kiện được công bố thì tính cho đến ngày thứ sáu 19 tháng 8, có tổng cộng 2,798 người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở tiểu bang New York, và trong số này có 2,596 người ở thành phố New York.

Bà Kathy Hochul, thống đốc tiểu bang New York đã loan báo tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ ở tiểu bang này trong tháng 7 vừa qua.

Tính đến đầu tháng 8 năm nay 2022, có 6,600 cư dân ở Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Phần lớn những người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ là những người đàn ông đồng tính hay lưỡng tính.