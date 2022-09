Một trò lường gạt mới trong cộng đồng người Hoa ở Ontario: giả danh là cảnh sát Thượng Hải

Toronto: Trong ngày thứ sáu 2 tháng 9, giới chức an ninh trong vùng đại thủ phủ Toronto vừa lên tiếng báo động về một cách lường gạt mới trong cộng đồng người Hoa ở vùng đại thủ phủ.

Kẻ gian điện thoại đến, giả danh là cảnh sát từ Thượng Hải, buộc người nhận điện thoại phải gửi tiền cho chúng, vì nếu không người này sẽ bị bắt giữ. Có những cú điện thoại của kẻ gian giả danh là cảnh sát quốc tế, hay nhân viên tòa lãnh sự Trung quốc hay là nhân viên của công ty đi đòi tiền nợ, buộc những nạn nhân phải gửi tiền cho chúng.

Theo giới chức an ninh vùng Peel thì những cú điện thoại của kẻ gian là những hăm dọa và đáng sợ, nói là nhân viên quan thuế nhận được thư hay gói hàng có tên của nạn nhân và có những dữ kiện cho thấy là có những gian dối trong lá thư hay gói hàng này.

Chúng có thể nói là có những gian dối trong trương mục ngân hàng của nạn nhân, và đòi nạn nhân phải kê khai thêm chi tiết về trương mục này…

Cơ quan an ninh vùng York khuyến cáo những dư dân gốc Hoa là đừng bị chúng bắt nạt vì những lời tố cáo vô căn cứ, và không gửi tiền hay các chi tiết tài chánh cho những kẻ gian này.

Các cơ quan an ninh cũng khuyến cáo cư dân trong tỉnh bang là khi nhận được những cú điện thoại đe dọa như thế, thì yêu cầu người điện thoại gửi giấy tờ có liên quanđến địa chỉ cho mình và cúp điện thoại