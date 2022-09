Một trong hai nghi can giết người hàng loạt ở Saskatchewan đã chết.

Regina, Saskatchewan: Theo những tin tức loan báo vào chiều ngày thứ hai 5 tháng 9, thì một trong hai nghi can đã giết người hàng loạt tại bộ lạc thổ dân James Smith Cree Nation, đã chết.

Nghi can Damien Sanderson, 31 tuổi, đã chết ngay trong bộ lạc thổ dân này với vết thương gây ra từ những nạn nhân mà tên này đã hành hung.

Người em của hắn, Myles Sanderson, 30 tuổi, vẫn còn lẩn trốn, nhưng theo giới chức an ninh thì có thể tên này cũng đã bị thương.

Như tin tức đã loan báo thì trong ngày chúa nhật, hai anh em nhà Sanderson đã dùng dao đả thương những nạn nhân ở 13 địa điểm khác nhau tại bộ lạc thổ dân James Smith Cree Nation và ở làng Weldon kế cận.

Có đến 10 người bị chúng đâm chết và 19 người khác bị thương được chở vào bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát Hoàng Gia RCMP mở cuộc truy lùng lan rộng đến thành phố Regina, vì có những tin là chúng đã chạy trốn trên một chiếc xe SUV, nhưng thật ra một trong hai tên này đã chết ở bộ lạc, mà bây giờ cảnh sát mới tìm được tung tích.

Theo sở cảnh sát Hoàng Gia thì một số những nạn nhân là người mà chúng tìm kiếm, và một số nạn nhân khác là những người bất ngờ gặp và bị những tên này mưu giết.

Trong số 10 nạn nhân bị chúng giết có một bà mẹ có hai con, một cụ ông 77 tuổi, một nhân viên cấp cứu, một thiếu niên 14 tuổi..

Một trong hai nghi can này, Myles Sanderson là người từng có tiền án, bị tù 5 năm và mới được tạm tha nhưng hắn đã trốn luôn, không quay lại trình diện giám thị nhà tù.

Cũng theo các giới chức lãnh đạo của bộ lạc thổ dân, thì việc giết người này có liên quan đến việc buôn bán ma túy?