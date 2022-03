Một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới : ” The Rock” sẽ được bán đấu giá

New York: Trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng 3, một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới có tên là “the Rock” đã được trưng bày cho công chúng xem và sau đó sẽ được bán đấu giá.

Viên kim cương mầu trắng nặng 228.31 carat đã được tìm thấy ở Phi Châu 20 năm trước đây .

Theo nhà bán đấu giá Christie ở New York thì đây là viên kim cương mầu trắng lớn nhất từ trước đến nay, được bán đấu giá và giá bán có thể lên đến 30 triệu Mỹ kim.

Viên kim cương The Rock đang được trưng bày ở văn phòng của công ty Christie ở thành phố Dubai. Sau đó viên kim cương sẽ được trưng bày ở Đài Bắc và New York, trước khi được đưa đến Geneva và sẽ được bán đấu giá vào ngày 11 tháng 5 ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ.