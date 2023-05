Một trung sĩ cảnh sát gốc Việt, giải cứu một hài nhi bị bắt cóc

Fort Worth, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 19 tháng 5, thì một trung sĩ cảnh sát gốc Việt, của sở cảnh sát thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas đã anh dũng giải cứu một hài nhi bị kẻ gian bắt cóc, cùng với chiếc xe chở em bé này trong ngày thứ năm tuần trước.

Theo bản tin công bố thì một phụ nữ lái xe chở một hài nhi mới 6 tháng, đến đậu trước cửa nhà một người anh ( em) của bà trong thành phố Fort Worth.

Bà đậu xe, để đứa con trong xe và chạy vào nhà của người thân vài phút, để đưa một số đồ.

Một kẻ gian trông thấy, đã phóng ra cướp xe chạy trốn.

Nghi can đã đem hài nhi đến bỏ ở một khe nước ( ravine), trước khi lái xe chạy trốn.

Cảnh sát đã kịp thời bắt nghi can này, cách hiện trường khoảng 1.5 dặm nhưng không thấy hài nhi trong xe.

Những cảnh sát viên đã tung ra nỗ lực tìm kiếm với trên 12 nhân viên cảnh sát được gửi tới tìm kiếm hài nhi, và may mắn trung sĩ Ronnie Châu của sở cảnh sát thành phố Fort Worth đã là người đầu tiên, tìm thấy hài nhi bị bỏ lại này bên bờ khe nước, là nơi mà người ta dùng làm chỗ đổ rác với rác rưởi và những bàn ghế cũ, vứt xung quanh.

Những hình ảnh thâu lại trong video đeo trên người người cảnh sát viên gốc Việt này cho thấy là ông ta mừng rỡ hét lớn ” we’ve got the baby” và ôm hài nhi đem đi cấp cứu, sau khi ông ta mở dây buộc vào ghế an toàn.

Nghi can tên là Elliot Reyes đã bị bắt giữ.

Vụ cướp xe và bắt cóc hài nhi diễn ra ở số 330 block of N. Pecan Street.

Sau khi cứu thoát hài nhi, trung sĩ Châu nói là ông ta rất vui khi tìm ra hài nhi còn sống và khỏe mạnh.

Cuộc tìm kiếm kéo dài trên 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trước khi trung sĩ Châu là người đầu tiên tìm thấy và bế hài nhi này ra khỏi chiếc ghế an toàn.