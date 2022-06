Một tù nhân vừa mãn hạn tù, đánh chết hai người gốc Việt ở khu phố Tàu Edmonton

Edmonton: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6, ông Amarjeet Sohi, thị trưởng thành phố Edmonton đã lên tiếng yêu cầu cơ quan cảnh sát thành phố Edmonton và bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Alberta, mở cuộc điều tra về nguyên do nào khiến cảnh sát thả lỏng một kẻ vừa mãn hạn tù, khiến tên này đã đánh chết hai thương gia gốc Việt trong khu phố Tàu thành phố Edmonton?

Bị cáo tên là Justin Bone, vừa mãn hạn tù và được cho sống trong nhà tạm giam, chuẩn bị cho người này trở lại xã hội.

Tên Justin Bone đã bị cấm không được bén mảng trở lại thành phố Edmonton, nhưng không biết vì lý do gì, cảnh sát không canh giữ và để tên này được tự do đi lại và hắn đã đến thành phố Edmonton vào ngày 15 tháng 5.

Ba ngày sau, hai thương gia gốc Việt trong khu phố Tàu thành phố Edmonton, đã bị tên Justin Bone hành hung cho đến chết.

Bị cáo Bone bị buộc tội giết người cấp độ 2 về hai cái chết của ông Hung Trang 64 tuổi và ông Ban Phuc Hoang 61 tuổi.

Cả hai nạn nhân đều có tiệm trong khu phố Tàu. Ông Ban Phuc Hoang có tiệm bán đồ điện tử, trong khi ông Hung Trang có tiệm làm đồng xe hơi 30 năm qua.

Cái chết của hai nạn nhân cũng cho thấy tỹ lệ tội ác ở khu phố Tàu thành phố Edmonton đã tăng vọt trong những tháng qua.

Bà Jolie Hoàng, con gái của nạn nhân Ban Phuc Hoang đã nói với phóng viên báo chí là bà không còn biết tin cậy vào ai nữa kể cả cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP và sở cảnh sát thành phố Edomonton.

Bà Jolie Hoàng nói là bà không hiểu tại sao cảnh sát không giam giữ Justin Bone, và để hắn tự do gây tội ác?