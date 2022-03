Một tỷ phú bị bắt vì “thao túng thị trường chứng khoán”

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra vào ngày 10/1/2022.

Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an VN ngày 29/3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an VN đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, để điều tra về các cáo buộc nêu trên.

Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4/1 vừa qua cho phiên giao dịch vào ngày 10/1 thu về hơn 1.500 tỷ đồng.

Vụ bán chui cổ phiếu của ông Quyết được nói là đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và cũng dẫn đến những chỉ trích, thậm chí đã có luật sư đứng ra nhận đơn kiện tập thể của các nhà đầu tư đối với ông Quyết.

Thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an VN viết: “Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo thông báo này, ngoài ông Quyết, Bộ Công an cũng đang điều tra các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan liên quan đến những cáo buộc nêu trên.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết bán chui cổ phiếu. Hồi năm 2017, UBCKNN từng xử phạt vi phạm hành chính với ông Trịnh Văn Quyết, do từ ngày 20-24/10, ông này đã bán ra 57 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo thông tin giao dịch. Ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt 65 triệu đồng.

Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam thì người phạm tội thao túng chứng khoán có thể bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng trên thực tế.