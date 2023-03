Một tỷ phú Trung Quốc bị bắt giữ ở Hoa Kỳ về tội lừa đảo, mà số tiền mà các nạn nhân bị lừa lên đến 1 tỷ Mỹ Kim.

New York: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 15 tháng 3, thì các cơ quan an ninh Hoa Kỳ bắt giữ một nhà tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong ở Hoa Kỳ và một cựu cố vấn thân cận của cựu tổng thống Trump, trong một âm mưu lừa đảo mà số tiền mà các nạn nhân bị mất lên đến 1 tỷ Mỹ Kim.

Theo các nguồn tin báo chí thì nhà tỷ phú Guo Wengui còn có tên là Ho Wan Kwok và ông Steve Bannon, cựu cố vấn tòa Bạch Ốc thời cựu tổng thống Trump đã bị bắt giữ và bị buộc 12 tội danh gồm cả việc chuyển tiền lậu, lừa đảo chứng khoán, lừa đảo ngân hàng, theo như bản tin của văn phòng công tố viện thành phố New York.

Cũng theo bản cáo trạng thì bị cáo Guo cùng người đồng bọn là Kin Ming Je đã đưa ra những chuyện lừa đảo trên mạng internet, khuyến dụ các nạn nhân bỏ tiền đầu tư vào các cách đầu tư mà chúng đưa ra với những hứa hẹn là có lời cao và bảo đảm.

Với số tiền hàng tỷ Mỹ kim lừa đảo, bị cáo Guo đã mua một chúng cư sang trọng ở thành phố New York rộng 50 ngàn bộ vuông, một chiếc xe Ferrari trị giá 3.5 triệu Mỹ Kim, một du thuyền trị giá 37 triệu Mỹ Kim cùng nhiều đồ vật sang trọng khác.

Các cơ quan an ninh đã tịch thu khoảng 634 triệu Mỹ kim trong 21 trương mục ngân hàng khác nhau,cũng như những tài sản giá trị khác.

Bị cáo Guo làm giầu nhờ vào cách đầu tư vào địa ốc và chứng khoán, đã sống lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 2015.

Ông ta thiết lập hai hội tư có tên là the Rule of Law Foundation và the Rule of Law Society với hàng trăm ngàn người theo dõi (followers).

Ông Steve Bannon có thời là thành viên của những hội đồng quản trị của hai hội tư này.