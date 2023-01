Một vụ nổ diễn ra ở một cửa hàng cung cấp khí đốt ở thành phố Montreal, khiến 3 người mất tích

Saint Roch de L’Achigan, Quebec: Tính đến ngày thứ bảy 14 tháng giêng, thì các nhân viên cứu cấp vẫn tìm kiếm 3 người bị mất tích, trong một vụ nổ ở một cửa hàng bán khí đốt propane-, diễn ra từ ngày thứ năm trước đó.

Vụ nổ diễn ra ở thị trấn Saint Roch de L’Achigan, một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc của thành phố Montreal, tại một tiệm bán khí đốt tư nhân có tên là Propane Lafortune do một gia đình trông coi.

Vụ nổ đã tạo ra một đám cháy lớn và khiến các giới chức an ninh phải cho di tản những cư dân sống ở xung quanh cửa tiệm này.

Theo bà Isabelle Lafortune, đồng chủ nhân của cửa tiệm bán khí đốt này thì trong 3 người mất tích, c1o 2 người là nhân viên của tiệm và người thứ ba là một nhân viên của một nhà thầu bán khí đốt.

Vụ tìm kiếm những người mất tích đã bị trì trệ vì trận bão tuyết lớn đang diễn ra tại khu vực này, cũng như vẫn còn có những dụng cụ có thể phát nổ có ở trong tiệm.

Cũng theo các cơ quan cấp cứu thì sẽ cần thêm nhiều ngày nữa, người ta mới xác định được tên tuổi của những người mất tích, và có thể có đến 4 người bị mất tích, chứ không phải 3 người theo như những loan báo?

Ông Sébastien Marci, thị trưởng thị trấn Saint Roch thì việc chậm trễ xác định danh tánh của những người mất tích, đã gây nhũng lo lắng cho cư dân trong thị trấn.

Ông Francois Bonnardel, bộ trưởng an ninh tỉnh bang Quebec đã đến thị sát khu vực có vụ nổ trong ngày thứ sáu 13 tháng giêng, để chắc chắn là sẽ không còn những nguy hiểm cho cư dân sau vụ nổ này.