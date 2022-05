“Mr. Bean” trở lại màn ảnh nhỏ

Danh hài người Anh Rowan Atkinson sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng 6 này với loạt phim hài “Man vs Bee”.

Netflix vùa tung bích chương và công bố lịch chiếu bộ phim nhiều tập “Man vs Bee” vào ngày 24/6. Đây là loạt phim đánh dấu sự trở lại của “vua hài” Rowan Atkinson trên màn ảnh nhỏ sau “One Red Nose Day and a Wedding”. “Man vs Bee” thuộc thể loại hài, do William Davies đạo diễn. Mùa đầu tiên sẽ bao gồm 10 tập, mỗi tập chỉ dài 20 phút.

Trong những năm gần đây, William Davies thường đồng hành với Rowan Atkinson. Họ từng hợp tác làm nên loạt phim điện ảnh ăn khách “Johnny English”. Willam Davies là cái tên đứng sau của hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như “Beautiful People”, “Inside No. 9”, “Fresh Meat”… Ông cũng là người viết kịch bản cho nhiều phim hoạt hình nổi tiếng, có thể kể đến: “Puss in Boots”, “How To Train Your Dragon”, “Flushed Away”…

Nội dung “Man vs Bee” xoay quanh cuộc chiến không hồi kết của người quản gia Trevor cùng một con ong trong căn biệt thự sang trọng. Bên cạnh Rowan Atkinson, “Man vs Bee” còn có sự tham gia của các diễn viên: Tom Basden, Julian Rhind-Tutt, Jing Lusi, Claudie Blakley, Greg McHugh, India Fowler và Daniel Fearn.

Hồi giữa năm 2021, một số hình ảnh hậu trường của bộ phim bị lộ ra ngoài, hé lộ tạo hình của Rowan Atkinson. Khác hẳn với vẻ lịch lãm trong loạt phim điệp viên Johnny English, nam danh hài để lộ ngoại hình xuề xòa cùng mái tóc ngả bạc khi hóa thân thành quản gia Trevor. “Man vs Bee” được dự đoán sẽ mang màu sắc hài hước pha chút ngớ ngẩn của Mr.Bean.

Rowan Atkinson gắn bó với nhân vật “Mr.Bean” từ năm 1990 đến 2007. Ở tuổi 67, Rowan Atkinson vẫn được xem như một trong những danh hài huyền thoại của nước Anh. Tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của Rowan ước tính là 150 triệu Mỹ kim, ông cũng được xem là một trong những nghệ sĩ hài giàu nhất thế giới.