Mùa khai thuế 2023: Những tín dụng thuế mà những người Canadians “quên” sử dụng!

Ottawa: Mùa khai thuế năm nay đã về, và như thường lệ cư dân Canada có thời hạn từ nay cho đến ngày 30 tháng 4( hay 1 tháng 5) để nộp bản khai thuế lợi tức.

Theo các chuyên gia thuế vụ thì năm nay có những tín dụng thuế vì đại dịch covid, mà có thể có nhiều người quên không khai, cho dù họ có điều kiện.

Theo ông Ryan Knipfel, tham vấn đầu tư thâm niên của công ty đầu tư Richardson Wealth thì nhiều người đã quên không để ý đến tín dụng thuế mới, và ngay cả khai thuế qua các công ty cung cấp thảo chương khai thuế hàng năm ( tax filling software) người ta cũng có thể không thấy, nếu người sử dụng, không trả lời đầy đủ các câu hỏi ở ngay phần đầu của thảo chương khai thuế; những thảo chương khai thuế thông dụng như là Tubro Tax Canada…

-Tín dụng chi phí y tế ( the medical expense credit) bao gồm nhiều chi phí như tiền mua kính cận hay kính viễn thị, chi phí trả tiền chi phí bảo hiễm y tế tư nhân hàng tháng, chi phí săn sóc răng, cũng như tiền mua các dụng cụ y khoa cần cho việc chữa bệnh. Những chi phí này , được sở thuế chấp thuận, mà người khai thuế đã chi ra trong vòng 12 tháng trước ( thí dụ như từ tháng 3 năm trước cho đến cuối tháng 2 năm nay).

-The caregiver tax credit: tín dụng thuế này dành cho những cư dân phải chăm sóc cho bố mẹ đã già tại gia. Ngoài những chi phí săn sóc được ấn định bởi sở Thuế, người ta có quyền khai miễn trừ thuế những chi phí sửa sang căn nhà để thích hợp cho việc săn sóc bố mẹ, như là sửa lại con đường vào nhà, để xe lăn của bố mẹ có thể chạy vào nhà…

-Những người mua nhà lần đầu tiên có thể sử dụng tín dụng thuế , the first time home buyers tax credit, mà người này có thể khai miễn trừ thuế $10,000 và lấy về $1,500 tiền hồi thuế.

– Khi một cư dân Canada mua cổ phiếu của các công ty Mỹ, thì khi bán ra, họ sẽ bị sở thuế Hoa Kỳ đánh thuế, như mua cổ phiếu của công ty Apple.

Tiền bị đánh thuế này, người mua có quyền xin tín dụng thuế của sở thuế Canada,để không bị đánh thuế lợi tức hai lần.

-Những cư dân Canada làm việc tại gia trong năm 2022, có quyền xin tín dụng thuế làm việc tại gia, workn from home deduction, mà số tiền cắt giảm có thể lên đến $500.