Mùa màng thất thu, các nông gia Mỹ phải bán trâu bò vì nạn hạn hán ngày thêm trầm trọng.

New York: Bản tin của đài CNN phổ biến trong ngày thứ tư 17 tháng 8 cho biết là vì nạn hạn hán ngày một trầm trọng gây khó khăn cho những nông gia Mỹ. Theo đài CNN thì 3 phần tư những nông gia Hoa Kỳ nói là mùa màng thất thu và số lợi nhuận mà các nông gia này kiếm được trong năm nay 2022 sút giảm.

Theo bản thăm dò dân ý của the American Farm Bureau Federation, thì 37 phần trăm những nông gia Mỹ được hỏi ý kiến cho biết là họ xới đất và hủy bỏ mùa gặt hái năm nay, vì hoa mầu sẽ không ra quả trong tình trạng hạn hán như hiện nay.

Nhiều nông gia đã quyết định bán hết gia súc như những đàn bò, vì không có cỏ nuôi chúng.

Nạn hạn hán trầm trọng đã diễn ra ỏ 15 tiểu bang Hoa Kỳ là nơi thu hoạch gần một nửa các sản phẩm nông nghiệp của nước Mỹ, từ tiểu bang Texas lên đến tiểu bang North Dakota và qua tiểu bang California.

50 phần trăm những nông gia ở tiểu bang California trồng cây ăn trái và cây có hạt ( nut tree) cho biết là họ đốn hết những cây này do chuyện cây chết vì thiếu nước.

Nạn hạn hán trầm trọng sẽ gây những hậu quả là sẽ thiếu những thực phẩm, rau trái cung cấp cho người tiêu thụ, giá cả mọi thứ nhu yếu phẩm sẽ còn gia tăng.

Quan trọng hơn nữa là trong tương lai, đất ở nhiều tiểu bang Mỹ sẽ trở nên đất sa mạc, người ta phải di dân đến những khu vực có nhiều nước hơn như là khu vực miền đông bắc Mỹ, nơi có Ngũ Đại Hồ và gần biên giới Canada.