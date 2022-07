Mua nhà chưa xây, người mua phải trả thêm 150 ngàn dollars mới được lấy nhà

Mississauga: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 7, nhiều người ở thành phố Mississauga, đã đặt cọc mua nhà đang xây cất, với hợp đồng rõ ràng là họ sẽ phải trả tiền mua căn nhà đang xây với giá đã thỏa thuận giữa kẻ mua và người xây cất.

Nhưng theo tin tức vừa công bố, thì có những người đặt mua nhà ở thành phố Mississauga 3 năm trước, và căn nhà sắp hoàn tất.

Tuy nhiên muốn lấy những căn nhà này, công ty xây cất đã đòi những người mua phải trả thêm cho mỗi căn nhà từ $70,000 lên đến $170,000.

Những người mua nhà ở số 1165 Journeyman Lane, gần nhà ga xe lửa GO Clarkson, đã được công ty xây cất Haven Development loan báo là giá xây cất những căn nhà này đã gia tăng, và họ sẽ phải trả thêm tiền nếu muốn lấy nhà.

Công ty xây cất Haven Development cho biết là giá mọi thứ vật liệu như là đồng hồ điện,máy lạnh, máy sưởi.. đều gia tăng thêm cả ngàn dollars cho mỗi thứ..

Ông Michael Paluch, là người mua nhà lần đầu đã kinh hoàng khi phải bỏ thêm 20 phần trăm số tiền down thi mới có thể lấy được căn nhà vừa xây xong. Ông Paluch đã phải vội vàng đi mượn tiền ỡ bạn bè cũng như thân nhân mới có đủ tiền trang trải. Cũng theo ông Paluch thì người luật sư địa ốc của ông nói là trong bao nhiêu năm hành nghề, ông luật sư này chưa bao giờ thấy người mua phải trả thêm 1 số tiền lớn như thế mới lấy được nhà!

Một người mua nhà khác tên là Chris cho biết là ông ta phải trả thêm $125,000 nếu muốn lấy nhà.

Tuy nhiên theo người phát ngôn viên của công ty xây cất Haven thì những tiền mà các người mua trả thêm liên quan đến các chi phí mà chính quyền thành phố tính vào các công trình xây cất như là tiền gắn đồng hồ điện nước, tiền xây cất các cơ sở hạ tầng cho khu vực..

Công ty Haven đã xây cất 74 căn chúng cư trong khu vực nhà ga GO Clarkson.