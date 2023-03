Mức lãi suất căn bản gia tăng quá nhanh, gây sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 3, cơ quan kiểm soát các công ty tài chánh liên bang, FDIC, đã cho đóng cửa ngân hàng Sliicon Valley Bank (SVB).

Đây là một ngân hàng lớn thứ nhì bị đóng cửa ở Hoa Kỳ, sau khi ngân hàng Washington Mutual bị đóng cửa vào năm 2008.

Ngân hàng SVB có tài sản lên đến 307 tỷ Mỹ Kim và có 175.4 tỷ Mỹ Kim tiền ký thác của các khách hàng.

Ngân hàng SVB cũng là ngân hàng đầu tiên có sự bảo đảm của cơ quan FDIC, bị đóng cửa trong vòng 2 năm qua, sau khi có một ngân hàng nhỏ ở tiểu bang Kansas bị đóng cửa vào tháng 9 năm 2020.

Ngân hàng SVB được thành lập vào năm 1983, với trụ sở chính ở thành phố Santa Clara, và 17 chi nhánh ngân hàng ở nhiều nơi trên đất Mỹ.

Chủ yếu của ngân hàng SVB nhắm vào những khách hàng trong lãnh vực cao kỹ và y tế.

Theo nhận định của các quan sát viên tài chánh thì sự sụp đổ của ngân hàng SVB là do việc quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất căn bản quá nhiều và quá nhanh: trong vòng 1 năm mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ đã gia tăng từ mức 0 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm, và còn có triển vọng gia tăng cao hơn nữa vào cuối tháng 3 này.

Trong thời gian có đại dịch covid, khi ngân hàng trung ương Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ Mỹ Kim tài trợ cho cư dân. Với mức lãi suất thấp, một số lớn số tiền tài trợ được bỏ đầu tư vào thị trường chứng khoán, vào các trương mục tiết kiệm.Trong vòng 1 năm 2021, số tiền mà khách hàng gửi vào các trương mục tiết kiệm của ngân hàng SVB gia tăng gấp đôi.

Tình trạng phát triển của thị trường chứng khoán cũng như các ngân hàng Mỹ thay đổi trong 1 năm qua, khi ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất: thị trường chứng khoán Mỹ lâm vào vòng suy thoái và sự sụp đổ cũa ngân hàng SVB.

Trong thời gian nhiều tháng qua, hàng trăm ngàn người làm việc cho các công ty cao kỹ Hoa Kỳ bị layoff và phải rút tiền ngân hàng ra để sinh sống.

Chiều hướng rút tiền ra nhiều hơn bỏ vào của khách hàng, khiến ngân hàng SVB gặp khó khăn.

Trong ngày hôm thứ năm 9 tháng 3, các viên chức ngân hàng SVB loan báo là ngân hàng này bị lỗ 1.8 tỷ Mỹ Kim và đang tìm cách bán thêm cổ phiếu bù vào chỗ thiếu hụt.

Lập tức hàng ngàn khách hàng đổ xô đến các chi nhánh của ngân hàng SVB rút tiền ra và khiến cơ quan FDIC đã lập tức cho đóng cửa ngân hàng này trong hôm thứ sáu.

Giá cổ phiếu của ngân hàng SVB có thời lên 597 Mỹ kim một cổ phiếu nay trở thành con số không to tướng.

Rất nhiều khách hàng đã bỏ vào các trương mục tiết kiệm của ngân hàng SVB hàng triệu Mỹ kim, như bà Ashley Tymer, chủ tịch điều hành của công tu y khoa FarmboxRx đã ký thác vào ngân hàng SVB này trên 10 triệu dollars.

Cơ quan FDIC chỉ bảo hiểm tối đa $250,000 cho những nhà đầu tư, và vì thế những người bỏ trên con số 250 ngàn Mỹ kim vào ngân hàng SVB, có thể sẽ không được bồi hoàn số sai biệt này.

Việc đóng cửa ngân hàng SVB cũng gây những sóng gió cho các ngân hàng Mỹ và các ngân hàng Canada: giá cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ cũng như Canada đã sút giảm mạnh trên thị trường chứng khoán trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 3.

Cũng trong ngày thứ sáu , ngân hàng Silvergate Capital ở tiều bang California, một ngân hàng chuyên phục vụ cho khách hàng mua bán tiền điện tử, cũng tuyên bố đóng cửa.

Ngân hàng SVB đã do cơ quan FDIC điều hành và chúng ta cũng biết là cơ quan FDIC chỉ bảo đảm cho mỗi trương mục ngân hàng số tiền tối đa là 250 ngàn Mỹ kim.

Trong khi đó có đến 2,500 công ty cao kỹ mới thành lập có trương mục trong ngân hàng SVB này và 90 phần trăm trong số 2,500 công ty, có trương mục ký thác nhiều hơn con số 250 ngàn Mỹ kim.

Những công ty như công ty Roku có gần 500 triệu Mỹ kim ký thác trong ngân hàng SVB, công Roblox có 150 triệu Mỹ kim trong ngân hàng SVB.

Nhiều công ty cao kỹ sẽ gặp khó khăn trong việc trả lương, điều hành vì số tiền ký thác trong SVB đã không lấy ra được.