Mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 8, thì mức lãi suất nợ nhà ỡ Hoa Kỳ sút giảm và là một dấu hiệu cho thấy là mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến đỉnh.

Mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm cố định ở Hoa Kỳ trong tuần qua ngày 18 tháng 8 , đã ở mức 5.13 phần trăm, sút giảm so với mức lại suất ở mức 5.22 phần trăm trong tuần lễ trước đó.

Tuy nhiên nếu so sánh nguyên 1 năm thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm vẫn còn cao, so với mức lãi suất chỉ có 2.86 phần trăm trong 1 năm trước.

Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã lên đến mức cao nhất là 5.81 phần trăm vào giữa tháng 6 năm nay 2022.

Theo nhận định của ông Sam Khater, kinh tế gia trưởng của cơn quan cho mượn tiền nhà, Freddie Mac, thì mức lạm phát dường như đã lên đến đỉnh và đã giúp cho mức lãi suất nợ nhà giảm sút theo.

Ngoài ra vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng trong những tháng trước, đã khiến cho nhiều người không còn khả năng tài chánh mua nhà như trước. Nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ vì thế chậm bước tiến. Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là từ nay cho đến cuối năm nay 2022, số lượng nhà bán được ở Hoa Kỳ không gia tăng cũng như giá bán cũng sút giảm.

Theo hiệp hội những ngân hàng cho mượn nợ nhà ở Hoa Kỳ, MBA, thì số người xin mượn tiền mua nhà trong tuần 19 tháng 8 vừa qua, đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2000 cho đến nay.

Một năm trước, một người mua một căn nhà giá $390,000, đặt tiền cọc 20 phần trăm giá căn nhà và mượn nợ nhà số tiền còn lại. Với loại nợ 30 na7m cố định và mức lãi suất 2.86 phần trăm, người này sẽ phải trả hàng tháng tiền nợ nhà là $1,292. Cùng với số tiền mua nhà và nợ nhà như thế, nhưng với mức lãi suất 5.13 phần trăm, thì người này sẽ phải tiền nợ nhà hàng tháng là $1,700.