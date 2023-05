Muốn có một giấc ngủ ngon, nên để nhiệt độ trong phòng ngủ ở mức nào?

London: Theo tin của báo Daily Mail, thì nhiều chuyên gia y tế đã công bố những tin bí mật kỳ diệu giúp cho người ta có một giấc ngủ ngon.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người bị mất ngủ vì nhiều lý do như là làm việc ban đêm, bị suy thoái tâm thần, lo lắng đến mất ngủ…

Trước đây theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, thì muốn không bị mất ngủ, người ta nên giữ cho phòng ngủ tối, không bật đèn.Trước khi đi ngủ không nên uống nhiều nước, vì sợ sẽ phải thức giấc trong đêm để đi tiểu.

Ngoài ra để có một giấc ngủ ngon, người ta không nên ăn trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước giờ ngủ.

Ăn tối trễ nhất là ăn nhiều và ăn những thức ăn nhiều calories, sẽ khiến người ta bị những cơn mộng dữ.

Nhiều người cho biết là nếu họ ăn tối một bữa ăn thật thịnh soạn, và gần giờ đi ngủ, thì buổi tối hôm đó, họ sẽ gặp những cơn ác mộng như là bị ma đuổi…

Kết quả của những cuộc khảo cứu mới đây cho thấy, muốn có một giấc ngủ ngon, người ta cần có thêm một yếu tố khác quan trọng hơn.

Theo bác sĩ Chris Winter, bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và giấc ngủ thì giữ căn phòng ngủ ở nhiệt độ mát là một điều quan trọng cho một giấc ngủ ngon.

Theo tổ chức The Sleep Foundation thì nên giữ nhiệt độ trong phòng ngủ ở mức từ 60 độ F lên đến 68 độ F ( từ 15 độ C lên đến 20 độ C), sẽ giúp cho cơ thể chóng đi vào giấc ngủ.

Trong khi nhiệt độ trung bình một căn nhà ở Mỹ từ 75 độ F cho đến 80 độ F ( 24 độ C cho đến 27 độ C), quá nóng cho cơ thể cần một giấc ngủ ngon.

Cũng theo những tin tức loan báo từ trung tâm CDC, thì một phần ba những người Mỹ đã không ngủ đủ 7 tiến đồng hồ một đêm.

Chính vì những thiếu ngủ này, đã là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật như bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh cao máu, bệnh tiểu đường, bị đột quỵ, bệnh mập phì và nhất là bệnh mất trí nhớ..

Theo các chuyên gia của trung tâm CDC, thì vặn thấp nhiệt độ trong phòng ngủ, sẽ giúp ngăn cản được nguy cơ bị những bệnh như vừa kể trên.

Nhiệt độ trong phòng ngủ quá nóng hay quá lạnh, cũng khiến người ta không ngủ ngon và ngủ đủ giấc.

Theo tạp chí Journal Diabetes thì nếu để nhiệt độ trong phòng ngủ 19 độ C ( 66 độ F) là nhiệt độ tốt nhất giúp gia tăng sự biến dưỡng.