Muốn ngăn bệnh mất trí nhớ mà không cần dùng thuốc

New York: Theo bản tin của đài CNN phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 30 tháng 7, thì vị bác sĩ trước đây vào năm 1990, đã đưa ra cách thức chữa bệnh tim mạch bằng cách không dùng thuốc, mà chỉ cần sửa đổi cách ăn uống, tập thể dục, tìm cách giảm suy thoái tâm thần và có thêm những giúp đỡ xã hội, nay lại đưa ra một cách ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s bằng những cách chữa trị tự nhiên.

Bác sĩ Dean Omish là giáo sư của trường y khoa đại học California ở thành phố San Francisco.

Tại Viện khảo cứu ngăn ngừa bệnh tật ở thành phố San Francisco, bác sĩ Omish đã đưa ra bốn cách từng dùng cho việc chữa trị bệnh tim mạch, để chữa những người mới bắt đầu bị bệnh Alzheimer’s.

Bác sĩ Omish nói là cái gì tốt cho tim mạch thì cũng tốt cho bộ óc, và ông nói là cách chữa trị tự nhiên có thể làm ngăn chận hay làm giảm sự tiến triển của bệnh mất trí nhớ cho những người vừa bắt đầu bị chớm bệnh.

Với cách ăn uống thì chỉ 10 phần trăm số lượng calories ăn hàng ngày đến từ chất mỡ, tất cả các sản phẩm về thịt cá đều bị cấm ngoại trừ lòng trắng trứng, uống sữa không có mỡ và ăn yogurt.

Ăn rau trái, whole grains và một số hạt như nuts and seeds.

Ăn giới hạnsố lượng các thực phẩm được chế biến như là gạo, dầu, cà phê.. giảm những đồ ngọt..

Giảm những suy thoái tâm thần bằng những cách tập thiền, yoga, thở, tập thư giãn bắp thịt (stretching), tập thở sâu..

Tập thể dục, tập tạ, aerobics, đi bộ ..ít nhất 30 phút 1 ngày.

Ngoài ra cần có những liên lạc xã hội, cộng đồng.. không nên sống cô đơn vì sống cô đơn sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, chán đời và gây bệnh tật.

Tuy nhiên có những chỉ trích cho là chúng ta không nên hoàn toàn không ăn thịt cá, vì như thế cơ thể có thể sẽ t hiếu những khoáng chất và sinh tố cần thiết, mà chỉ nên ăn chừng mực những loại thịt cá động vật, không nên ăn quá nhiều.

Và giấc ngủ đầy đủ hàng ngày cũng là một yếu tố giúp con người ngăn chận bệnh tật kể cả bệnh mất trí nhớ.