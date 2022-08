Muốn ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ, hãy ăn nhiều dâu nhất là strawberries.

Chicago: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 7, thì các nhà khoa học đã khám phá ra là ăn nhiều dâu tây ( strawberries) có thể ngăn ngừa không bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s .

Các nhà khảo cứu của trường đại học Rush ở Chicago đã nhận thấy qua một cuộc khảo cứu, là những người trên 65 tuổi thường xuyên ăn dâu tây, thì có ít loại protein tau trong người: loại protein tau khi gia tăng trên não bộ, có thể gây ra bệnh mất trí nhớ.

Dâu tây là loại trái có nhiều chất Pelargonidin, là chất chống viêm.

Ngoài dâu tây, những loại thực phẩm có nhiều pelargonidin là raspberries, blueberries, blackberries, cranberries, chokeberries, mận, pomegranates, radishes, kidneybeans..

Tuy nhiên các nhà khảo cứu cũng nói là cuộc khảo cứu này chỉ dựa vào những dữ kiện và đưa ra những nhận xét, chứ hiện nay người ta vẫn chưa biết thực sự là dâu tây giúp ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ, mà chỉ thấy là những người ăn nhiều dâu tây là ít bị bệnh nguy hiểm này.

Kết quả của cuộc khảo cứu đã được đăng tải trên tạp chí The Journal of Alzheimer’s Disease. Kết quả cuộc khảo cứu dựa trên những khảo sát bộ óc của 575 người lớn tuổi đã chết mà tuổi trung bình của 575 người này là 91 tuổi.

Tất cả những người này đều không bị bệnh mất trí nhớ và là những người ăn dâu tây thường xuyên khi họ còn sống.

Các khảo cứu gia cũng thấy là số lượng chất đạm tau trong óc của 575 người này, ở mức độ thấp so với những người cùng tuổi mà không ăn dâu tây thường xuyên.

Theo nhận định của bác sĩ Julie Schneider, một bác sĩ thần kinh học ( neuropathologist) và cũng là người cầm đầu cuộc khảo cứu, thì chất pelargonidin trong dâu tây có thể giúp làm giảm sự gia tăng của những chất cytokine là chất gây bệnh mất trí nhớ.

Ngoài ra còn những nguyên nhân khác gây ra bệnh mất trí nhớ như là thiếu ngủ, bị suy thoái tâm thần..

Hiện nay có khoảng 5 trệu người Mỹ bị bệnh mất trí nhớ và con số này có thể gia tăng lên đến 10 triệu người vào năm 2050?