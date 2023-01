Muốn sống lâu và trẻ dai, cần phải uống đủ số nước hàng ngày

New York: Chúng ta cũng biết là 50 phần trăm trọng lượng cơ thể là nước, và nước cần thiết cho những hoạt động hằng ngày như là duy trì nhiệt độ cũng như giữ cho làn da được tươi tốt.

Người ta có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng nếu không có nước thì nguy cơ cái chết cận kề.

Kết quả một cuộc khảo cứu của viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, National institute of Health vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa Journal eBioMedicine, cho thấy nước còn là nguồn quan trọng cung cấp cho cơ thể nhiều sự đề kháng chống lại những bệnh tật, giảm những nguy hiểm bị những bệnh mãn tính kinh niên, cũng như ngăn ngừa tuổi già, gia tăng tuổi thọ.

Theo các nhà khảo cứu thì những phương cách làm ngăn chận tuổi già, là một thách đố lớn cho ngành y khoa phòng ngừa. Đồng thời gia tăn tuổi thọ, giúp cuộc sống của những người lớn tuổi khỏe mạnh hơn, sẽ làm giảm những chi phí y khoa cho những người lớn tuổi này.

Những nhà khảo cứu cũng cho là uống đủ nước hàng ngày, sẽ giúp làm gia tăng tuổi thọ, như trường hợp đã thấy trên những thử nghiệm trên loài chuột trong phòng thí nghiệm, tương đương với tuổi thọ con người được gia tăng thêm 15 năm.

Theo bác sĩ Howard Sesso, của trường đại học y khoa Harvard thì việc uống đủ nước hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong, vì không bị mắc những bệnh mãn tính.

Các thống kê cũng cho thấy là khoảng một nửa dân số thế giới đã không uống đủ nước hàng ngày.

Vậy uống bao nhiêu nước mới đủ một ngày?

Theo sự khuyến cáo của viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ , the National Academy of Medicine, thì một phụ nữ nên uống 1 ngày 2.7 lít nước hay 91 ounces nước, trong khi một người đàn ông nên uống 1 ngày 3.7 lít nước hay 125 ounces.

Một ly càphê bằng sành, có lưu lượng là 12 ounces, trong một chai nước lọc bình thường là 17 ounces.

Như thế muốn uống đủ nước, một phụ nữ nên uống

một ngày 7 ly nước bằng ly cà phê hay uống 5 chai nước lọc, trong khi những người đàn ông nên uống 10 ly nước hay 7 chai nước lọc.

Đây là tính tổng số nước mà một người phải uống 1 ngày bao gồm cả nước trong thức ăn như ăn phở, ăn súp, ăn chè…