MV “That That” của PSY và Suga lập kỷ lục

Theo Soompi, MV “That That” của PSY và Suga (thành viên nhóm BTS) trở thành MV Kpop của năm 2022 đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube.

Tối 6/5, MV “That That” của PSY và Suga chính thức thu hút được 100 triệu lượt xem trên YouTube. Sản phẩm âm nhạc mất 7 ngày 21 phút để đạt được thành tích trên và cũng chính thức trở thành MV Kpop nhanh nhất năm 2022 cán mốc 100 triệu view trên YouTube. Theo dự đoán của khán giả, “That That” rất có thể sẽ tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới về lượt xem trong thời gian tới.

Sản phẩm cũng là MV thứ 8 của PSY vượt qua con số 100 triệu lượt xem, sau Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Daddy, New Face, I Luv it và Oppa is Just My Style (phiên bản khác của MV Gangnam Style có sự góp mặt của HyunA).

“That That” do Suga tham gia sáng tác và góp giọng, là ca khúc chủ đề album “PSY 9th” của PSY. Đây là album đánh dấu màn trở lại của nam ca sĩ sau hơn 5 năm, kể từ album “PSY 8th 4X2 = 8” phát hành năm 2017.

MV “That That” ra mắt vào ngày 29/4, nhanh chóng thu hút khan giả với bối cảnh miền Tây nước Mỹ hoang dã, vũ đạo đẹp mắt và sự xuất hiện thú vị của Suga (thuộc nhóm BTS).

Bài hát “That That” cũng giành được hạng nhất trên bảng xếp hạng nhạc số Hàn quốc, dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Canada…

Riêng album “PSY 9th” đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở Indonesia, Singapore, Đài Loan…

Sinh năm 1993, Suga (tên thật: Min Yoon Gi) là thành viên BTS, đảm nhận vai trò rapper trong nhóm. Bên cạnh đó, anh còn tham gia sản xuất nhạc cho BTS và nhiều ngôi sao Kpop như PSY, IU, Suran, Epik High, Heize… Trên một show truyền hình, PSY tiết lộ Suga là người chủ động liên hệ bày tỏ ý muốn hợp tác và chủ nhân “Gangnam Style” đã nhanh chóng đồng ý.