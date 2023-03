Nam danh hài Andrew Phùng là một người Canadian gốc Việt

Calgary: Cuộc trao giải thưởng âm nhạc Juno ở Canada trong năm nay 2023, sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 và tại thành phố Edmonton.

Một trong những khách được mời đến trao giải thưởng cho các ca sĩ, nhạc sĩ đoạt giải là danh hài Andrew Phùng.

Danh hài Phùng nổi tiếng với vai trò Kimchee Han trong bộ phim truyền hình Kim’s Convenience, được chiếu trên đài truyền hình CBC là một người sinh quán ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta.

Bố của danh hài này là một người Việt tỵ nạn, trong khi bà mẹ là một người Hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình The National trên đài truyền hình CBC, danh hài Phùng nói là bố mẹ của anh ta đã làm việc cực nhọc khi mới qua tỵ nạn ở thành phố Calgary: bà mẹ phải làm hai việc trong khi ông bố là việc trong một xưởng máy làm sắt.

Anh Phùng bắt đầu trình diễn tài tử từ năm 16 tuổi, tốt nghiệp cử nhân kinh tế ở trường đại học Calgary và làm việc cho một cơ quan từ thiện trước khi bước sang ngành diễn xuất.

Sau những thành công trong bộ phim truyền hình Kim’s Convenience, danh hài Phùng đã là đạo diễn và là tài tử trong một bộ phim truyền hình mới có tên là Run The Burbs. Bộ phim này kể lại cuộc sống cũa một gia đình di dân người Canada gốc Việt: ông bố Andrew Pham ( do tài tử Phùng thủ diễn) là một ông bố phải ở nhà trông nom hai đứa con, cho bà vợ đi làm, và trong 2 người con có đứa con gái lớn 14 tuổi là một người đồng tính.

Danh hài Phùng đã đoạt nhiều giải thưởng: giải thưởng phim truyền hình Canada xuất sắc ( the Canadian Screen Awards) trong những năm 2017, 2018 ,2020 và 2021.

Anh cũng đoạy giải tài tử phụ xuất sắc trong bộ phim truyền hình Kim’s Covenience.