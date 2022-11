Năm Nhâm dần – Tử vi Tháng 11 Âm lịch hay tháng Nhâm Tý

Tháng mười một âm lịch hay tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Tý suy thoái so với tháng trước. Thiếu cát tinh quy chiếu mệnh cung trong khi hung tinh gây tác hại khá rõ. Cụ thể là quý vị nhận thấy ngay tuần thứ hai của tháng, khó khăn trên đường sự nghiệp tăng dần và vắng bóng cơ may xuất hiện khi nhắm thực thi các kế sách quan trọng. Không những thế lại khó được sự ỗ trợ của thân thích, đồng nghiệp, đồng học nên việc trong tầm tay mà khó nắm giữ, khó hoàn thành như ý. Trước tình trạng gặp nhiều bất lợi do hoàn cảnh khách quan gây ra, quý vị nên tạm thời lùi bước, lấy việc an dưỡng thân tâm, tích lũy phương tiện, đồng thời phòng bị mọi mặt hơn là quá nóng lòng tiến công. Việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng tiềm năng rất cần, vì nghỉ ngơi cũng là một mặt cần thiết của lao động. Nhờ nó ta tĩnh dưỡng, có đủ sức mạnh và sáng suốt tìm ra đường lối hữu hiệu để chiến thắng trong tương lai. Đây là giai đoạn cần Thoái bộ thư giãn- Chuẩn bị tiến công.

Tuổi Mão: Xấu

Tổng quát: Trở ngại vây quanh- Thân, tâm bảo trọng.

Tháng mười một âm lịch hay tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Mão chuyển thấp rõ rệt so với tháng trước. Nguyên nhân chính là nơi mệnh cung cát tinh từ tháng trước đã giảm tần số xuất hiện, bước sang tháng này, ảnh tưởng tiêu cực tới vận mệnh phần lớn do hung tinh kể cả Bệnh phù và Phá toái…Đây là một tháng có nhiều mâu thuẫn, khó hóa giải được nhiều trở lực trong việc làm và tài chính, sức khỏe cũng có ít nhiều rắc rối. Quý vị có khả năng phải đối phó với công việc thay đổi đột ngột, phải thêm tốn phí tâm lực mới hoàn thanh công việc thường ngày với thành quả không như ý. Trước hoàn cảnh do biến đổi khách quan gây ra từ lạm phát tới thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh… gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, quý vị chỉ có cách chọn lựa tốt nhất, hữu hiệu nhất là bình tĩnh xử trí, lấy tĩnh chế động, lấy thủ làm công, lấy việc bảo vệ an khang làm chính, chắc chắn sẽ vượt qua trở ngại, đạt được một số mục tiêu căn bản cho năm cũ. Nên tin rằng trở ngại chỉ là tạm thời, chỉ có tính cách giai đoạn và bĩ cực hết sẽ tới tuần thái lai… Nếu mất tinh thần, nếu buông xuôi cho hoàn cảnh đẩy đưa thì khó lòng đạt bất cứ thành tựu nào vào lúc năm cùng tháng tận. Do đó thành tựu trước mắt tuy chưa khả quan nhưng cũng không khiến thất vọng. Trong giai đoạn chưa kể là hanh thông này, cần bình tĩnh và thận trọng từng bước trong việc vạch kế hoạch và thực hiện. Đặc biệt cần xét người cho kỹ, tránh quá nôn nóng, vội vàng và thiếu chính chắn trong chọn lựa và thực hiện khiến rước lấy hậu quả thiệt thòi, nhất là về tài chính hay công việc đình trệ.

Chưa thể mua sắm tùy thích. Đây cũng là lúc cần hạn chế trò may rủi, gắng giữ mức bình ổn về vật chất lâu dài.

Tình cảm bình thường, và có cơ duyên đẹp nếu còn độc thân. Trong gia đình cũng như giao tế bên ngoài cần thông cảm và bao dung.

Muốn sức khỏe tốt, cần vận động và thư giãn để có giấc ngủ ngon. Cũng cần phòng rủi ro, nhiễm bệnh trong mọi sinh hoạt khi di chuyển và tránh tranh cãi hay kiện tụng.