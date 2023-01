Năm Quý Mão – Kính chúc quý vị độc giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc

Tuổi Sửu: Trung bình

Tổng quát: Sinh hoạt điều hòa-An sinh là trọng.

Bước sang năm Quý Mão vận trình của người tuổi Sửu có khuynh hướng bình thường mặc dù hoàn cảnh khách quan chưa giảm áp lực lên sinh hoạt đa số quý vị… Đầu năm, quý vị tuổi này trong ngoài còn cảm thấy mâu thuẫn, khó khăn chẳng khác mây mù bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Hiện tình chưa hanh thông như ý, đầu xuân chưa cảm thấy thoải mái nhưng có dấu hiệu dự tính tương lai có thể bước đầu thực hiện được nếu kiên tâm trì chí vượt thử thách khách quan.. Đây là lúc cần phải thận trọng trong hành động, sinh hoạt cần điều hòa lấy việc bảo vệ an khang làm trọng, nhất là khi di chuyển vì có thể gặp những rủi ro khiến cho bản thân bị thương tích. Cần nhớ: Sinh hoạt điều hòa-An sinh là trọng.

Tài chính chưa đắc ý nhất là nguồn phụ nên cần phải có kế hoạch bớt chi và tăng thu vì trong tương lai gần còn gặp khó khăn. Tránh cờ bạc hay đầu tư vội vàng. Cũng nên gạt bỏ quan niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi” mà tập trung vào việc củng cố tài lực, nhân lực vào kế hoạch mới.

Tuổi trẻ có gặp gỡ đẹp nhưng nên tránh đam mê và khẩu thiệt thị phi.

Đề phòng trong việc ẩm thực trong các dịp tiệc tùng, hội họp. Nên khéo hòa đồng giữa cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn với việc củng cố nền tàng và khuếch trương sự nghiệp.

Tuổi Dần: Xấu

Tổng quát: Tri túc thường lạc-Tri nhàn thường an.

Bước sang năm Quý Mão vận trình của người tuổi Dần chưa có khuynh hướng thăng tiến rõ rệt nhưng sự cải thiện đã dần dần xuất hiện giúp quý vị bước đầu thích nghi với một năm mới có nhiều rắc rối cho an sinh do nạn lạm phát và kinh tế có chiều hướng suy thoái gây ra…Trên vận trình quý vị có cảm giác như gặp những ngày âm u, hoặc mưa gió đe dọa, vì mệnh cung có nhiều hung tinh thủ và chiếu mà không có sao hóa giải hữu hiệu. Quý vị có lúc cảm thấy áp lực cả trong lẫn ngoài mạnh dần. Nhưng đó là hoàn cảnh chung do chiến tranh và dịch bệnh gây ra, chúng ta cần khắc phục và thích nghi hơn là nhụt chí tháo lui. Quý vị trong tương lai gần sẽ có nhiều cơ may tới tay kể cả có quý nhân phù trợ. Đây là lúc cần phải chừng mực hành động, lấy thủ làm công, đừng quá nôn nóng hay vội vàng mà gây ra những mất mát, thua thiệt. Hãy tin vào chân lý “bĩ cực thái lai” nghĩa là khó khăn rồi sẽ hết và hanh thông sẽ gần kề.

Về tài chính hai nguồn chính và phụ đều chưa vượng như ý, khoan đầu tư khoản lớn và thử thời vận hay mua sắm những thứ chưa cần mà tập trung tài lực vào việc thực hiện kế hoạch mới khi “cờ tới tay.” Cần nhớ: Tri túc thường lạc-Tri nhàn thường an.

Về tình cảm có yếu tố mới cổ võ tinh thần đối với người còn cô đơn. Còn với người có gia đình thì tìm được sự hòa hợp đoàn viên. Tuy nhiên, đề phòng những chuyện thị phi bên ngoài do giao tế có rắc rối.

Nên thận trọng trong việc ẩm thực và cần hoạt động có chừng mực nhất là lúc ra ngoài trong thời tiết bất thường.