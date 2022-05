Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy trở lại màn bạc

Sau một thời gian dài bị quên lãng và lùi về sau ống kính, Quan Kế Huy trở lại với diễn xuất trong phim “Everything Everywhere All at Once” vừa ra mắt hồi cuối tháng 3.

Quan Kế Huy (50 tuổi) là một người Mỹ gốc Việt. Lúc hơn 10 tuổi, anh được biết đến với các phim điện ảnh Hollywood như “Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984) hay “The Goonies” (Bản đồ kho báu, 1985).

Những tưởng sự nghiệp diễn xuất sẽ mở ra cho Quan Kế Huy nhưng nam tài tử đã phải chấp nhận chôn vùi giấc mơ trở thành tài tử Hollywood ngay từ thập niên 1990, bởi những lời mời diễn xuất không tìm tới anh nữa.

Mãi cho tới năm nay, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại với diễn xuất, anh nhận được một vai diễn trong phim “Everything Everywhere All at Once” (2022), đóng chung với Dương Tử Quỳnh.

Vậy là sau hơn 20 năm, Quan Kế Huy mới có dịp quay trở lại màn ảnh, trước màn tái xuất này, anh đã có những chia sẻ rất thành thực: “Tôi đã từng rất chờ đợi những cuộc điện thoại mời mình tham gia diễn xuất, vậy nhưng rất hiếm khi tôi nhận được những cuộc gọi như vậy”.

Quan Kế Huy nhớ lại rằng sự nghiệp diễn xuất của anh đã bắt đầu từ một lần anh đi cùng người anh trai tới thử vai cho phim “Indiana Jones and the Temple of Doom”.

Một quãng thời gian của tuổi ấu thơ được lớn lên trên phim trường và được làm việc bên những người nổi tiếng ở Hollywood, như đạo diễn Steven Spielberg hay nam tài tử Harrison Ford, đã để lại trong Quan Kế Huy rất nhiều ký ức đẹp đẽ.

Dù biết rằng cơ hội dành cho mình đã trở nên rất ít ỏi, nhưng niềm đam mê diễn xuất đã khiến chàng thanh niên vẫn quyết định theo học chuyên ngành điện ảnh ở bậc Đại học. Về sau này, Quan Kế Huy tìm thấy niềm vui trong công việc ở vai trò một phụ tá đạo diễn kiêm người chỉ đạo các pha hành động nguy hiểm trên phim trường. Dù vậy, Quan Kế Huy chưa bao giờ quên niềm đam mê diễn xuất, anh vẫn mơ ước được quay trở lại màn ảnh và được tham gia diễn xuất.