Nam tài tử Kế Huy Quan đoạt tượng vàng Oscar

Los Angeles: Trong những lời ứng khẩu, khi nhận tượng vàng Oscar trong vai trò nam tài tử vai phụ xuất sắc nhất, đã nói là bà mẹ của ông năm nay 84 tuổi, đang ở nhà theo dõi cuộc phát giải thưởng qua màn ảnh ti vi và ông muốn nhắn với mẹ ông là ông vừa đoạt giải Oscar.

Người tải tử gốc Việt năm nay 51 tuổi, sinh trưởng tại Saigon mà bố mẹ là những người Hoa, đã nói là cuộc hành trình của ông bắt đầu từ một con thuyền. Ông đã sống 1 năm trong trại tỵ nạn và bằng cách nào đó đã được đứng trước sân khấu vĩ đại của Hollywood.

Ông cũng nói là những chuyện này dường như là chỉ xảy ra trong xi nê, và ông không thể tưởng tượng là giấc mộng Mỹ Quốc đã xảy ra cho ông!

Tài tử Kế Huy Quan cũng nói là bà vợ của ông trong 20 năm qua đã tin tưởng và nói với ông là thời kỳ huy hoàng của ông sẽ đến.

Khán giả nhiều người đã rơi lệ cũng như người tài tử này, khi ông lên nhận tượng vàng Oscar.

Tài tử Kế Huy Quan đoạt tượng vàng Oscar trong vai trò trong phim Everythinh Everywhere All at Once, bắt đầu sự nghiệp đóng phim khi ông còn là thiếu niên vào năm 1984 qua phim như là Goonies và Indiana Jones and the Temple of Doom.

Sau đó ông chuyển qua làm việc ở vai trò phụ đạo diễn qua nhiều cuốn phim, trước khi quay lại vai trò diễn xuất vào năm 2021 với cuốn phim Multiverse và cuốn Everything Every Where All at Once vào năm ngoái 2022. Qua vai trò trong cuốn phim này tài tử Kế Huy Quan đã đoạt các giải thưởng Quả Cầu Vàng, the Screen Actors Guild Awards và cuối cùng là tượng vàng Oscar.