Nạn ăn cắp xe hoành hoành ở hai thành phố Mississauga và Brampton

Mississauga: Theo tin của sở cảnh sát vùng Peel trong vùng đại thủ phủ Toronto, thì trong vòng 30 ngày từ ngày 10 tháng 11 cho đến ngày 10 tháng 12, có đến 553 chiếc xe đủ loại bị trộm lấy cắp trong hai thành phố Mississauga và Brampton, và đây là con số xe bị trộm lấy mất trong hai thành phố này ở mức cao kỷ lục.

Trong số 533 chiếc xe bị lấy cắp có 338 xe hơi, 148 xe vận tải nhỏ, và 5 xe gắn máy.

Trong vòng từ tháng giêng năm nay 2022 cho đến tháng 11, có 5,248 chiếc xe bị lấy cắp ở hai thành phố vừa kể: trung bình 1 tháng có 477 chiếc xe bị lấy cắp.

Cũng theo sở cảnh sát vùng Peel thì loại xe mà kẻ trộm thích lấy nhất là loại xe Range Roversmà giá từ 110 ngàn dollars lên đến 170 ngàn một chiếc.

Sở cảnh sát vùng Peel lên tiếng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận, nhất là trong những ngày lễ Giáng Sinh sắp đến:

-An toàn nhất là đậu xe trong nhà để xe có khóa cửa.

-Gắn hệ thống GPS,để cơ quan an ninh có thể truy tầm lại được, một khi bị trộm đánh cắp.

-Gắn hệ thống khóa tay lái

-Cất chìa khóa xe trong hộp, không treo bên tường gần xe, kẻo những kẻ trộm có thể lấy được tín hiệu mở cửa xe từ những chiếc chìa khóa này.

-Gắn hệ thống máy hình an ninh trước sân nhà